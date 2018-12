Il solito maglione con le renne? Meglio un Natale solidale!

Per fare un regalo diverso, Ai.Bi. – Amici dei Bambini offre diverse possibilità: dalle donazioni alle raccolte fondi personalizzate per un Natale al 100% solidale, fino al Temporary Shop aperto a Milano dal 18 al 23 dicembre, con iprodotti di eccellenza donati dalle aziende partner.

Stanchi di ricevere e di regalare il solito maglione con le renne? Quest’anno il Natale può essere diverso! Con Ai.Bi. – Amici dei Bambini tante sono infatti le opportunità per regalare un dono speciale, bello e che faccia anche bene, sostenendo le attività e i progettidell’organizzazione italiana che da ormai 35 anni si occupa di minori in grave difficoltà familiare in tutto il mondo.

Sul sito www.aibi.it/natalesolidale/ Amici dei Bambini offre infatti un’ampia gamma di proposte, a partire dai regali solidali, tra cui i prodotti realizzati per Ai.Bi. da Alessi. In alternativa, per un Natale completamente solidale, si potrà creare una propria raccolta fondi, con la realizzazione di una pagina online specifica e dedicata, che si potrà condividere sulla rete o con amici e parenti.

Infine si può scegliere una donazione libera a supporto di uno dei progetti di Ai.Bi. in Italia e nel mondo, tra cui il progetto “Fame di mamma”, per l’accoglienza di mamme in stato di fragilità con i loro figli. In questo caso il donatore riceverà una pergamena che potrà essere consegnata per degli auguri davvero speciali.

Anche quest’anno, inoltre, “Il Bello che fa Bene”, storico evento di Amici dei Bambini che da 17 anni celebra il matrimonio fra eccellenza e solidarietà, proseguirà con l’oramai tradizionale shopping solidale nel Temporary Shop di Ai.Bi., aperto dal 19 al 23 dicembre, dalle ore 10.30 alle 19.00, negli spazi della Torneria di via Tortona 32, a Milano.

L’inaugurazione si terrà martedì 18 dicembre a partire dalle ore 15.00

Qui sarà possibile dedicarsi allo shopping natalizio scegliendo tra le infinite e attraenti proposte di marchi prestigiosi della moda e del design e soddisfare, così, le richieste più esigenti riguardo abbigliamento, oggetti per la casa, giocattoli, accessori e molto altro, tra cui il panettone a Farina Intera® , disponibile anche sull’e-commerce di Farine Varvello: www.shopfarinaintera.com

Numerosi i brand partner dell’iniziativa: Alessi, Anna Viero, Armani, Conapi, D-Link, Divella, Fassamaneria, Fay, Salvatore Ferragamo, Ferrarelle, Ferrari F.lli Lunelli, Haribo, Hogan, Lavazza, Longo un mondo di specialità, Magis Design, Manudieci, Mattel, Merola Gloves, Minotti, Moncler, Montbel, Nap, Porro, Emilio Pucci, Papusse Milano, Piquadro, Peg Perego, Polli, Ricci Curbastro, Riso Gallo, Rummo, Sweet Years, Too Late, Vitale Barberis Canonico, Xiaomi.