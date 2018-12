Questore revoca licenza a due “Compro oro”di viale Monza già indagati per ricettazione

Due “Compro oro” ubicati in viale Monza ai numeri 58 e 60 si sono visti revocare la licenza dal questore di Milano, Marcello Cardona. I due titolari sono stati indagati per associazione per delinquere e ricettazione, nell’ambito dell’operazione “Tocomocho” dei carabinieri della Compagnia di Rho (Milano).

Già lo scorso 26 novembre il titolare del negozio di viale Monza 60, denominato “Oromoreno, era stato arrestato. La titolare del negozio al numero 58 invece era stata sottoposta a ordinanza di custodia cautelare con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Entrambi dietro l’accusa di aver “ricettato numerosi oggetti preziosi derivanti da molteplici rapine e furti consumati da appartenenti ad un sodalizio criminale”.

Alla commerciante nel maggio 2017 “per irregolarità nella compravendita di oggetti preziosi usati” era già stata sospesa la licenza. L’annuncio è della questura di Milano, che ha motivato la decisione di revocare la licenza col fine di “evitare la reiterazione dei comportamenti illeciti e violenti da parte dei due titolari i quali per la grave condotta e la natura dei reati contestati, sono incompatibili con lo svolgimento della delicata attività di compravendita di oggetti preziosi”.