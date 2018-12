Milano, a Palazzo Serbelloni serata benefica con opere di Cesare Catania

Le imperiali sale di Palazzo Serbelloni a Milano hanno ospitato venerdì 30 novembre una serata a scopo benefico, con più di 150 ospiti presenti. Esposte in sala, durante la cena di gala organizzata dall’associazione monegasca ‘Amitie Sans Frontieres’, le opere di arte contemporanea dell’artista Cesare Catania .

Per l’occasione l’artista ha regalato all’associazione una copia del suo libro d’arte contemporanea stampato in fine art e rilegato a mano intitolato ‘Genesis‘.

Quattro le opere esposte durante la serata di beneficienza, nell’esuberante contesto della Sala Beauharnais, con 2 sculture in silicone e acrilico e 2 giganteschi arazzi olio su tela.

Le 2 sculture esposte sono state “La Bocca dell’Etna”, sia la B Version che la C Version, realizze nel 2017 in diverse variazioni cromatiche, con esposte a palazzo le 2 versioni rosso-fuoco e nero-verde.

I 2 arazzi esposti sono stati “I Tre Uomini” e “Gli Arlecchini”.

Ne “I Tre Uomini” Cesare Catania dipinge con la tecnica della “spatola e tampone” in chiave cubista i tre personaggi di scienza Avogadro, Pitagora e Heisenberg tutti nella stessa tela. “Gli Arlecchini – C Version”, un arazzo di quasi tre metri per due, rappresenta gli arlecchini che giocano tra loro in un contesto spassionato, colorato e musicale.