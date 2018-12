Un natale per i senzatetto

Giovedì 13 dicembre, alle ore 20.30, si terrà presso la sala Gregorianum (via Settala 27), a Milano, lo spettacolo “Luci di Natale”. L’iniziativa, promossa dalla ONLUS “Pro Tetto”, con il patrocinio della Regione Lombardia, vedrà coinvolti diversi personaggi del mondo dello spettacolo allo scopo di raccogliere fondi a sostegno dei senzatetto. A presentare l’evento saranno la conduttrice televisiva Rossella Scribano e Fabio De Nunzio, noto a tutti come “Il Buon Fabio” di Striscia la Notizia. Fra i nomi di spicco coinvolti nell’iniziativa ricordiamo i cantanti Francesca Tourè, Pino d’Isola, Andrea Iovino e Simona Zizzi, Matteo Roncilia, la giornalista Ketty Carraffa, l’ex corteggiatrice del trono over di Uomini&Donne Erminia Kobau, il coro gospel Corollarium, diretto da Sabrina Olivieri, il duo Nurvis e Dodo, il comico improvvisatore Animazione Crispi, e la pittrice Milena Quercioli che donerà un suo dipinto, “Contro la violenza sulle Donne”, messo all’asta nei giorni prossimi dello spettacolo. Parteciperanno, inoltre, alla manifestazione anche i rappresentati politici del comune di Milano e della regione Lombardia.