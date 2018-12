Il Deputato Dall’Osso, tradito nella sua battaglia per i disabili, passa dai 5stelle a Forza Italia (video)

Il deputato Matteo Dall’osso è stato eletto coi 5 stelle. Essendo affetto da sclerosi multipla ha sempre rappresentato le ragioni dei disabili. Nel video il suo disperato intervento per approvare un piccolo stanziamento di 10 milioni per aggiornare le banche dati dei Comuni senza cui i Comuni costringono i disabili a defatiganti attese per avere i pass per sosta e accesso.

Dopo la bocciatura dell’emendamento Dall’Osso ha abbandonato i Grillini passando a Forza Italia.