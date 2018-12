La vergogna del Palasharp. Comune e Forze dell’ordine intervenite!

Da qualche giorno il coraggioso gruppo di City Report guidato da Tullio Trapasso ha diffuso video e foto di quello che accade dentro il Palasharp. È veramente sconvolgente!All’interno di un edificio pubblico di proprietà del comune si vedono le stesse scene che qualche settimana fa hanno suscitato indignazione a Roma nell’edificio abbandonato dove è stata uccisa Desirée.All’interno del Palasharp infatti molte nigeriane si prostituiscono e altre adolescenti anche italiane fanno lo stesso in cambio di piccole dosi di eroina. Vengono esibite come trofei dai pusher nigeriani e magrebini che dettano legge nel commercio di droga della nostra città.Ricordiamo anche che l’edificio di proprietà comunale è inutilizzato dal 2011 quando la famiglia Togni venne estromessa dalla gestione. Da allora il luogo è terra di nessuno, l’unica idea che le amministrazioni di centro sinistra hanno avuto è farci una moschea. Infatti al momento il venerdì viene affittata ad un associazione islamica che vi organizza le preghiere.Durante il sopralluogo si è però scoperto che l’associazione musulmana ha costituito un vero e proprio servizio d’ordine di una decina di persone, munito di lame e coltelli che ha deciso di utilizzare i locali come dimora.