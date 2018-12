Sala inaugura le luminarie e Mm lascia Via Rizzoli al freddo

Quanti manifesti per vantare il Piano Quartieri? Quanto si pavoneggia il Sindaco per i primati di Milano, manco fossero merito suo e non dei milanesi?

Mentre Beppe Sala accendeva l’albero di Natale con Belen in Galleria per 180 famiglie milanesi cominciava il solito calvario . Gli inquilini delle case popolari di Via Rizzoli 73/ 87 convivono da anni con un impianto di riscaldamento e acqua che si guasta a ripetizione. Hanno scritto decine di volte e telefonato centinaia di volte al gestore MM per lamentare la situazione. MM prende nota, dopo qualche giorno di freddo rattoppa l’impianto che poi si inceppa dopo qualche giorno o settimana.

Parliamo di un diritto di base degli inquilini: avere il riscaldamento e l’acqua calda Peraltro sempre fatturare puntualmente da MM che negli ultimi tempi pretende attraverso un misterioso conguaglio di farsi pagare spese di 10 anni fa senza produrre giustificati.

Bene, un comune che funziona dopo tanti anni di proteste avrebbe fatto tesoro delle segnalazioni dei cittadini e fatto un investimento nei propri immobili per comprare un nuovo impianto termico, magari anche meno inquinante. Invece siamo alle solite : si fanno propaganda con il Piano Quartieri , polemizzano con Trump sull’inquinamento globale, dilapidano milioni in piste ciclabili ed eventi in centro , e poi quando si affrontano i bisogni della periferia lasciano anziani e famiglie a sbattere contro il muro dei call center .

Cosi ai poveri inquilini di via Rizzoli non è rimasto che recarsi di persona in MM a protestare. Già perchè nella MM dei manager strapagati e della comunicazione milionaria manco il call center funziona bene.