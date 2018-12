‘Le forme della velocità’ al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia

Tutto è pronto per la mostra ‘Le forme della velocità’ che svelerà al pubblico la collezione di auto e moto d’epoca dei soci CMAE, in programma fino al 5 febbraio al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci.

Il Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca ha scelto una cornice dove storia, scienza e tecnologia si intrecciano in percorsi formativi coinvolgenti e stimolanti, alla scoperta di collezioni uniche alle quali ora si aggiunge anche quella di auto e moto d’epoca che hanno caratterizzato l’evoluzione del concetto di aerodinamica attraverso i decenni.

Per più di due mesi sarà possibile accedere alla mostra con il biglietto di ingresso al Museo, per ammirare le 20 auto esposte – presenti modelli iconici dai primi del Novecento ad oggi – assieme ad altrettante motociclette, tra cui alcune vere e proprie rarità, “scortate” dal caratteristico e immancabile Cinemobile FIAT 521 del 1929. Si potranno ammirare i primi tentativi con la piccola pioniera Renault Voiturette 3,5 Cv Competition del 1900, passando per modelli come Alfa Romeo RLSS del 1926, la Nibbio del 1935 appartenuta al Conte Lurani (socio fondatore del CMAE) o la Tatra del 1939, fino a esemplari da mille e una notte: Ferrari 166 MM Barchetta del 1950 e la Osca Maserati del 1957. A “scortare” le Classic non mancheranno i marchi delle due ruote più desiderate; Guzzi, Gilera, Rumi e tante altre ancora.

Domenica 2 dicembre è possibile prenotare una visita guidata nei depositi del Museo alla scoperta della collezione di motociclette storiche, con una guida d’eccezione, Marco Iezzi, curatore Trasporti del Museo. Si ripercorrerà la storia del mezzo a due ruote che da poco più di una bicicletta a motore, con forme sempre più aerodinamiche, si trasforma in uno dei simboli futuristi e di modernità. Saranno visibili i modelli di inizio produzione dei marchi italiani più famosi (Frera 2HP, Benelli 147, Guzzi Normale 500, Bianchi A 500, Lambretta 125 A) e i modelli da competizione più celebri e curiosi come Vespa e Lambretta siluro, MV Agusta e Gilera.

Le visite guidate saranno riproposte sabato 26 e domenica 27 gennaio 2019.

Orari: sabato ore 14.40 e 16.30, domenica ore 11, 14 e 16 | durata 1 ora | età da 9 anni | max 25 persone per turno

Prenotazione obbligatoria su: museoscienza.bestunion.com

La mostra è compresa nel biglietto d’ingresso al Museo.

Giorni di apertura: aperto da martedì a domenica.

Orari: da martedì a venerdì 9.30-17 | sabato e festivi 9.30-18.30.

Biglietti d’ingresso intero 10,00 € | ridotto 7,50 € per bambini e giovani da 3 a 26 anni; persone oltre i 65 anni; Ingresso gratuito per: visitatori disabili e accompagnatore, bambini sotto i 3 anni.

www.museoscienza.org | info@museoscienza.it | T 02 48 555 1

Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca – CMAE

Via Goldoni 1

www.cmae.it | T 02 7600 0120 | cmae@cmae.it