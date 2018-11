Consumi, la festa del pesce a Milano con i consigli dei pescatori liguri

Sabato 1/12, ore 10, mercato Porta Romana via Friuli 10/A

In vista delle cene e dei pranzi per le festività di fine anno, al mercato agricolo coperto di Porta Romana a Milano arrivano i consigli per riconoscere il pesce fresco Made in Italy e per prepararlo senza problemi. L’appuntamento con la “Festa del pesce”è sabato 1 dicembre, dalle ore 10 alle 13, in via Friuli 10/A con i pescatori di Campagna Amica che arriveranno con il pescato della notte proveniente direttamente dalle acque della Liguria.

I “tutor del pesce” della Coldiretti spiegheranno come riconoscere la provenienza del prodotto per non cadere nelle trappole commerciali in una situazione in cui 3 pesci su 4 in vendita in Italia provengono dall’estero; come accorgersi della freschezza e della stagionalità di ciò che portiamo a tavola; come sfilettare correttamente il pesce per cucinarlo e servirlo nel migliore dei modi. Sarà anche l’occasione per presentare un nuovo produttore stabile del farmers’ market di Porta Romana: un’azienda ittica ligure che a Milano – spiega la Coldiretti –proporrà per iniziare pesce sotto sale, musciame di tonno, bottarga e sughi vari.

Si arricchisce dunque – conclude la Coldiretti – l’offerta del più grande mercato agricolo coperto della Lombardia: aperto tutte le settimane per ben quattro giorni consecutivi, da mercoledì a sabato, dalle ore 8 alle 14, accoglie in modo stabile oltre 30 produttori con eccellenze di ogni genere cento per cento Made in Italy. Per tutti gli aggiornamenti e le novità è possibile seguire il sito www.mercatoportaromana.it e le pagine social “mercatoportaromana” su Facebook e Instagram.