Nuova mazzata sugli immobili milanesi. Conto da 150 milioni per il CIS voluto dal Comune

C’è una nuova mazzata in vista per i proprietari di immobili a Milano. Si chiama CIS, certificato di idoneità statica, ed è, tanto per cambiare, una invenzione del Comune, in questo caso targata Pisapia.

Il CIS è il certificato di idoneità statica, previsto dall’art 11 del vigente regolamento edilizio proposto nel 2013 dall’Assessore Lucia De Cesaris. La norma prescrive che tutti gli immobili con più di 50 anni di vita dovranno munirsi del certificato di idoneità statica entro il 2019.

Naturalmente produrre questa documentazione richiede di commissionare a un professionista la consulenza e l’attestato. Il costo medio di questa prestazione professionale è tra i 5000 e i 10.000 euro per immobile. Pensate che a Milano gli immobili con più di 50 anni sono 26.000. Dunque stiamo bassi, facciamo una media di 6000 e viene fuori un conto da 156 milioni di euro da tirare fuori entro il prossimo anno. Chi non ci crede assuma informazioni presso l’amministratore del condominio!

Perchè il Comune ha previsto questo nuovo costoso obbligo, senza il quale non si può manco stipulare una compravendita? Lo chiede una legge? No. Siamo una zona sismica? Fortunatamente no. La verità è che alle giunte di sinistra piace disporre dei soldi altrui per sperimentare norme e procedure complicate.

Il Comune che impone questa mazzata sulla proprietà privata è lo stesso Comune le cui scuole hanno soffitti che crollano sugli studenti, lo stesso che nemmeno si ricorda di quanti immobili abbandonati o occupati dispone. E’ lo stesso Comune che forse dispone già in casa di molti dati richiesti dal certificato. Provate però voi a chiedere un atto di fabbrica o un estratto agli uffici dell’edilizia privata. Ci vorrà molto tempo e un professionista incaricato.

Io non sottovaluto i rischi insiti in edifici senza manutenzione o con problemi statici. Ma un criterio pù selettivo dei 50 anni poteva essere individuato: ad es. episodi anomali, crepe, richieste degli inquilini, alcune tipologie etc

Cosa fare per evitare questa spiacevole e imprevista tassa su immobili che già ne pagano tante?

E’ stato presentato un ricorso da parte di Assoedilizia. Ho già chiesto una modifica dell’obbligo che restringa la platea di immobili da certificare. Nella prossima discussione sul PGT e sul nuovo Regolamento Edilizio sono pronto a bloccare tutto per evitare questa sopraffazione contro la proprieta privata.