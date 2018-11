Viale Liguria: grave pedone investito da un’auto

In viale Liguria, verso le 17:30 di ieri, un uomo di 60 anni è stato investito mentre camminava per strada. Sul posto la polizia locale, oltre a un’automedica e a un’ambulanza del 118 che ha trasportato la vittima all’Ospedale Niguarda in codice rosso.

Per la violenza dell’impatto l’uomo ha riportato traumi alla testa, al torace, alle spalle e a un arto inferiore ma, secondo quanto riferito dai soccorritori, al momento del loro arrivo il 60enne era cosciente e, sebbene in gravi condizioni, non risultava in pericolo di vita.

Illeso invece l’autista del mezzo che lo ha travolto. La polizia locale ha svolto accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti.