In Porta Nuova apre ArchèNatale

Da oggi apre ArchéNatale, il tradizionale mercatino solidale che Fondazione Arché organizza nella prestigiosa sede dell’Unione Femminile Nazionale di Corso di Porta Nuova 32 a Milano. Sarà aperto da martedì 27 novembre a domenica 2 dicembre, dalle 10 alle 19. Cosa troverete? Abbigliamento, pelletteria, oggettistica, vintage, biancheria, alimentari, dolci golosità e tante altre idee regalo sui banchi colorati allestiti e gestiti dai nostri volontari. È un mondo tutto da scoprire, un bazar natalizio dove immergersi, alla ricerca del più originale regalo di Natale. Ma è anche un’occasione per fare del bene: il ricavato andrà a favore dei nostri progetti per accompagnare e sostenere mamme e bambini con disagio sociale e fragilità personale. Tante aziende prestigiose hanno contribuito all’iniziativa donando prodotti per la vendita, come Beiersdorf, Breil, Cantine Rossella, Enervit, Fontana Milano 1915, Lunigiana preziosa. Ma anche Mapei, Miniconf, Mondadori, Mondelez, Olcelli Farmaceutici, Coca Cola HBC Italia, Zaini, Etro e Brunello Cucinelli. «Un dono unisce chi lo fa a chi lo riceve; è un segno, un messaggio, un’attenzione – ha detto padre Giuseppe Bettoni, presidente di Arché Onlus – Scegliere un regalo di Arché significare comunicare con questo gesto di affetto anche la solidarietà per le mamme e i bambini che affianchiamo con Arché. E questo è certamente un arricchimento di senso».

Per arrivare in Corso di Porta Nuova:

linee di superficie 43 o 94

fermata metropolitana verde Moscova

fermata metropolitana gialla Turati.