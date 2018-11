Fight Club in piazza Cadorna: due carabinieri feriti

di Davide Caprioglio – Scene da film d’azione tragicomico in quel di Milano: alle 22 del 24 Novembre, in zona Cadorna, una maxi-rissa tra oltre 20 giovani ha portato al ferimento di due carabinieri. La rissa, iniziata nel mezzanino della metropolitana apparentemente per futili motivi, si è spostata in superficie con lancio di sampietrini e di segnaletica stradale sradicata per l’occasione. Per sedare la zuffa è stato necessario l’intervento di una volante della polizia, di alcuni militari e di una pattuglia dei carabinieri; proprio due carabinieri sono poi rimasti feriti nella colluttazione, il primo al collo e alla schiena, il secondo alla mano e alla schiena. Al termine dello scontro sono stati sequestrati pali, spranghe, sampietrini e vari cocci di bottiglia. I fermati sono 5, 4 senegalesi e un italiano di origine centrafricana, tutti tra i 16 e i 19 anni e tutti denunciati per rissa aggravata. Il resto del gruppo è fuggito, disperdendosi in diverse direzioni, alla vista delle forze dell’ordine. Un’altra normale serata d’illegalità e di violenza, un’altra medaglia al valore per Milano Città Aperta.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845