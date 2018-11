“Your Christmas” accende la città per il periodo più magico dell’anno

“Your Christmas” è il nome del palinsesto delle iniziative che caratterizzeranno il periodo natalizio a Milano che verrà vestita a festa con luci, alberi, installazioni, mercatini ed eventi, dal centro ai quartieri periferici per allietare i milanesi e i tanti turisti.

ALBERI DI NATALE

In piazza Duomo un grande albero sarà inaugurato il 5 dicembre alle ore 18.15 e le sue luci continueranno a brillare per 24 ore al giorno, fino all’Epifania. Un cimale di Abete di 25 metri di altezza dalla Val di Sole del Trentino ornato da decorazioni blu e illuminato da un totale di circa 35 mila punti LED.

Piazza Duomo ospiterà il Calendario musicale dell’Avvento: il Palazzo del Portici meridionali diventerà uno schermo da circa 60 metri x 20 metri d’altezza, pari a 1.200 mq, e ogni giorno alle 18.30, dal primo al 24 dicembre, incanterà gli spettatori con una video-proiezione che racconterà la crescita e l’attesa.

Sulla torre Galfa, dal 29 novembre al 6 gennaio, un’installazione luminosa a forma di albero di Natale verrà posizionata sulla facciata, rendendola l’albero di Natale più alto di Milano. Alla sommità dell’albero, ornato da 13 filari lunghi circa 80 metri l’uno, vi sarà una stella del diametro di 4 metri, composta da 2.000 LED.

Dal 6 dicembre, in piazza XXIV Maggio, si accenderà un’installazione di design e illuminotecnica, alta 20 metri, con una scala al suo interno per salire fino al balcone posto a 9 metri di altezza, dal quale ammirare la vista della Darsena mentre all’interno si è avvolti da un cielo a effetto stellato.

Brillerà da fine novembre in Corso Vittorio Emanuele II angolo San Babila l’albero di Bulgari. Mentre si accende il 4 dicembre quello firmato Swarovski sotto la volta dell’Ottagono in Galleria. Dal 6 dicembre Huawei invita a scoprire il suo albero di Natale in Piazza Tre Torri presso CityLife Shopping District.

LUMINARIE E PERIFERIE

180 le vie che si accenderanno per circa circa 36 km di strade illuminate a cui si aggiungono le illuminazioni realizzate da MM nelle vie e sui cantieri della M4.

La grande novità di quest’anno sarà una grande ed elegante volta bianca, di 800 mq realizzata con 5mila led che illumineranno la cupola della Galleria Vittorio Emanuele II, mentre dal 28 novembre piazza della Scala si illumineràdi rosso con un progetto che collegherà idealmente Milano agli Champs Élysées ugualmente illuminati di rosso.

Si accendono anche corso Buenos Aires, i Caselli Daziari e corso Venezia, mentre il tratto pedonale di corso Sempione si tinge di blu. Via Galvani, via Fara e la torre Galfa saranno tutte blu e bianche. Immancabile la magica atmosfera del Quadrilatero della moda che vedrà in via Montenapoleone musica, eventi e spettacoli oltre a uno sfavillante albero di Natale in piazza Croce Rossa. Vestite di luce anche corso Como, via Dante con i personaggi di un bosco magico, via Mercanti si copre di un tetto di luci rosse mentre le classiche luminarie liberty accenderanno via Statuto e via Volta, mentre lampadari di luce penderanno in via Belfiore e via Pier Capponi. Filari di led rossi distingueranno l’illuminazione di Corso Vercelli e delle vie limitrofe. Un racconto fatto di luci e video dedicato ai quattro elementi della natura caratterizzerà poi il progetto illuminotecnico per la Torre Breda. In periferia numerose le vie che brilleranno in occasione delle festività: da piazza Ferrara al Corvetto sino a piazza Selinunte, da via Casoretto a via Ponteseveso, via Ceriani e piazza Anita Garibaldi a Baggio, piazza Belloveso a Niguarda passando per Cassinari a Rogoredo e via Parea a Ponte Lambro nonché via Faa di Bruno a Calvairate e molte altre oltre i confini della linea 90/91.

FESTA DEL PANETTONE

Il Natale in Italia vuol dire panettone, il dolce tipico milanese apprezzato in tutto il mondo: a lui è riservato un grande momento di festa, che nel 2017 ha visto il panettone artigianale più grande di sempre (2 metri di altezza per 140 kg di peso) distribuito a 1200 persone nella Galleria Vittorio Emanuele II. Dal 13 al 16 dicembre si svolgerà la Festa del Panettone con itinerari di degustazione che coinvolgeranno negozi, alberghi, panetterie, pasticcerie, bar e ristoranti, piazze e feste di quartiere e che culminerà il 16 dicembre in Galleria Vittorio Emanuele alle ore 17 con la realizzazione del panettone artistico più grande del mondo realizzato da Davide Comaschi, il milanese campione mondiale del cioccolato nel 2013 e oggi direttore della Chocolate Academy. Un evento che sarà accompagnato dai canti del Coro di Milano degli Alpini.

OH BEJ! OH BEJ!

Prende il via, mercoledì 6 sino a domenica 9 dicembre, l’appuntamento che apre le festività natalizie: gli Oh bej! Oh bej!. Sarà il perimetro del Castello Sforzesco, nel tratto compreso tra via Gadio e piazza Castello a ospitare i 380 espositori della tradizionale Fiera di Sant’Ambrogio. Dopo il weekend di Sant’Ambrogio le bancarelle non scompariranno: è il momento in cui si aprono nuovi mercatini in tutta la città.

MERCATO DI NATALE INTORNO AL DUOMO

Dal 10 dicembre al 6 gennaio torna il “Mercatino di Natale” intorno al Duomo, che per il secondo anno consecutivo verrà realizzato dall’Associazione ambulanti Confcommercio Milano. Un percorso di gusto e tradizione che si snoderà lungo il tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele (altezza Rinascente), via Campo Santo e via Arcivescovado dove 65 eleganti casette in legno proporranno prodotti tipici e idee regalo di qualità aperto tutti i giorni della settimana dalle 8.30 del mattino fino alla mezzanotte.

CHRISTMAS VILLAGE

Saranno due i villaggi dedicati al Natale. Per la gioia dei più piccoli e delle loro famiglie, dal 1° dicembre al 6 gennaio, torna il Villaggio delle Meraviglie ai Giardini Montanelli. La manifestazione, oltre ad offrire le attrattive più richieste nel periodo natalizio, quali ad esempio due piste di pattinaggio, la casa di Babbo Natale e una particolare ambientazione grazie all’utilizzo di un manto di neve artificiale, prevede grandi festeggiamenti per la festa di capodanno e l’arrivo della Befana.

Dal 6 dicembre apre i battenti il Darsena Christmas Village in cui i simboli della tradizione come l’albero, il mercatino di Natale, la casa di Babbo Natale e la sua slitta faranno da sfondo alla grande pista di pattinaggio che si specchierà nelle acque della Darsena cittadina.

PISTE DI PATTINAGGIO

In piazza XXV Aprile è prevista la proiezione di soggetti natalizi sull’Arco di Porta Garibaldi e una pista di pattinaggio con un ricco allestimento di luci. Dal 12 dicembre al 3 febbraio si svolgeranno esibizioni con atleti della Nazionale Italiana di pattinaggio e spettacoli, tra i quali “Epiphany Stars On Ice”, il spettacolo sul ghiaccio con la presenza di alcuni campioni.

Grandi e piccoli potranno cimentarsi nel pattinaggio sul ghiaccio anche in piazza Gae Aulenti (aperta tutti i giorni dalle 10 alle 24 e il sabato con orario prolungato fino all’1), in piazza Beccaria (aperta tutti i giorni dalle 10 alle 24), e in piazza Beltrami (aperta tutti i giorni dalle 11 alle 20).

A queste si aggiungono la tradizionale doppia pista coperta nel magico Villaggio delle Meraviglie ai Giardini Montanelli sulla quale si pattinerà tutti i giorni dalle 10 alle 21, quella del Christmas Village in Darsena (aperta tutti i giorni dalle 11 alle 21), quella installata nella Piscina Caimi di via Botta (aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.30 e sabato e domenica dalle 10.30 alle 19-30) e quella coperta di ParkMI, al parco di via La Spezia.

PRIMA SCALA E PRIMA DIFFUSA

Il 7 dicembre, giorno in cui Milano festeggia il suo santo protettore, il Teatro alla Scala inaugura la nuova stagione con l’opera-evento “Attila” di Giuseppe Verdi, con la direzione di Riccardo Chailly e la regia teatrale di Davide Livermore, celebre regista e light-designer. Anche quest’anno la Prima della Scala sarà un’emozione condivisa da tutta la città grazie alla settima edizione dell’iniziativa “Prima Diffusa”, che coinvolgerà 37 luoghi e spazi della città con le proiezioni in diretta dell’ “Attila”, tra cui per la prima volta tre grandi alberghi (Hotels Four Points by Sheraton, Double Tree by Hilton e Grand Hotel Villa Torretta), e accenderà la città con oltre 50 eventi gratuiti tra rievocazioni, laboratori, reading e performance, incontri e conferenze dedicati all’opera di inaugurazione della stagione scaligera.

PERUGINO A PALAZZO MARINO E LE MOSTRE DI PALAZZO REALE

Per l’undicesimo anno, Palazzo Marino ospita dal 1°dicembre al 13 gennaio un capolavoro che può essere ammirato gratuitamente, l’Adorazione dei Magi di Pietro Vannucci detto il Perugino, un protagonista del Rinascimento italiano che giunge a Milano dalla Galleria Nazionale dell’Umbria. Come la pala, proviene dall’Umbria anche il Presepe artistico che trova dimora nel Cortile d’Onore di Palazzo Marino, “Casa dei milanesi”. Proseguono anche le grandi mostre temporanee a Palazzo Reale: “Picasso. Metamorfosi”, in cui le opere di Picasso dialogano con classici dell’arte antica provenienti da collezioni di tutto il mondo, e la monografica dedicata a “Carlo Carrà”, tra i protagonisti del Novecento italiano, nel suo percorso dal futurismo alla metafisica e oltre.

CONCERTI

Appuntamento per giovedì 20 dicembre alle ore 19.30 in Duomo per il tradizionale concerto che la Veneranda Fabbrica del Duomo e il Comune hanno scelto di offrire a milanesi e turisti. Il programma prevede brani dal Messiah di Händel eseguiti dall’ensemble vocale e strumentale laBarocca, dall’Orchestra laVerdi e dal Coro sinfonico Giuseppe Verdi diretti da Ruben Jais. Il concerto sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento posti a partire dalle 18.45.

Alla Scala si terrà il tradizionale Concerto di Natale (22 e 23 dicembre) e un prestigioso Gala dedicato alle arie d’opera di Giuseppe Verdi il 31 dicembre.

Il 31 dicembre piazza Duomo sarà teatro del concerto-spettacolo che vedrà sul palco un importante artista della scena nazionale.