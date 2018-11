Piazza Dergano e Angilberto: si dovevano consultare i residenti ma il Comune ha già deciso

Nei mesi scorsi aveva destato molta curiosità l’annuncio di 2 progetti di urbanistica tattica. Poi in Piazza Angilberto e Piazza Dergano si è visto un risultato deludente: qualche vaso e un po’ di disegni sull’asfalto e la solita solfa delle riqualificazioni: eliminazione di parcheggi con creazione di isole pedonali e complicazioni al traffico in tutte le zone circostanti.

Tuttavia era stato promesso ai 2 Municipi che si sarebbe trattato di interventi temporanei, che si sarebbe potuto tornare indietro se non vi fosse stato gradimento dei residenti e dei rispettivi Municipi. E in effetti le proteste sono già state molte poiché si trattava di ambiti ove la priorità era eliminare il degrado e l’insicurezza, non le auto.