Il Circo sale in cattedra : alla Statale e alla IULM artisti di fama mondiale per i 250 anni del circo moderno

Nel 2018 il circo moderno compie 250 anni e per festeggiarli sale in cattedra in due prestigiose università di Milano, la Statale e la IULM, che dal 28 novembre al 5 dicembre ospiteranno un palinsesto di workshop di acrobatica e giocoleria, incontri con artisti e compagnie italiane ed internazionali eperformance circensi per far scoprire il caleidoscopico mondo che si cela dietro al tendone.

Gli eventi sono organizzati da Open Circus, progetto dell’associazione Circo e Dintorni sostenuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la diffusione della cultura circense e il ricambio generazionale nel settore.

Tra gli ospiti d’eccezione, il giocoliere Viktor Kee, già star del Cirque du Soleil e di produzioni di successo come Alis, che racconterà la sua carriera durante Spettacolo e circo del futuro organizzato alla IULM in collaborazione con la Professoressa Valentina Garavaglia, e l’illusionista Luca Bono, allievo di Arturo Brachetti, che incanterà la platea del Dipartimento di beni culturali e ambientali dell’Università degli Studi in apertura della decima edizione delle Giornate di Studio sull’Arte Circense. I partecipanti potranno assistere alle esibizioni di una mangiaspade, di gruppi acrobatici dal Kenya e da Cuba e di clown e buffoni “made in Italy”, tra cui una delle pochissime interpreti femminili di Arlecchino.

Dipartimento di beni culturali e ambientali – Università degli Studi di Milano, via Noto 8

28 novembre – 5 dicembre – 10.00 – 13.30 e 14.30 – 17.30

Viktor Kee. Spettacolo e Circo del Futuro

Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, via Carlo Bo 4 – 3 dicembre Aula 402 – 4 dicembre Aula 401 – Ore 13.30

www.circoedintorni.it – www.opencircus.it – https://www.facebook.com/circo.dintorni/

info@circoedintorni.it – 334 6503872