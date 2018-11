Ci risiamo. I razzisti antiebraici del fronte palestinese autorizzati a manifestare

Invitiamo il Ministro Salvini e il Sindaco Sala a rappresentare ai responsabili dell’ordine pubblico la pericolosa deriva antiebraica e il rischio xenofobo insito nel corteo organizzato Domenica 25 novembre in San Babila. Il corteo é infatti promosso dallo stesso gruppo che lo scorso anno diede vita a sit in nel quale furono urlati slogan in lingua araba inneggianti alla strage di tutti gli ebrei.