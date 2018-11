Giornata mondiale contro la violenza sulle Donne: Municipio 4 fa sentire la sua voce

di Davide Caprioglio – Dal Gennaio 2018 a oggi sono 101 le donne uccise in Italia (dati del Viminale): questo significa che, in media, una donna ogni tre giorni perde la vita in modo violento. Solo in Lombardia le donne attualmente seguite da uno dei centri antiviolenza sono 8672, 3569 delle quali nella periferia milanese. Nel solo periodo 1° Gennaio – 15 ottobre sono oltre 3800 le donne che si sono rivolte a uno di questi centri nella nostra Regione. Sul totale, nel 56% dei casi la violenza (fisica e psicologica) è commessa da mariti e conviventi, mentre gli “ex” sono responsabili nel 18% dei casi. Questi dati agghiaccianti hanno spinto Rosa Pozzani (FI) a organizzare, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la mostra-evento ” Dal Tunnel” con l’obiettivo di formare i giovani – gli uomini di domani – e facendo prendere coscienza agli uomini di oggi. Questa la dichiarazione della Pozzani nell’annunciare l’evento: “Gli uomini devono capire che non possiamo costringere nessuno ad amarci, che ogni gesto di violenza è sinonimo di debolezza e vigliaccheria, e che la fine di una relazione è solo la fine di una relazione, la vita continua… Molto spesso infatti – ci dicono gli esperti – i segnali di una personalità violenta, possessiva o narcisista sono riconoscibili sin dall’inizio di una relazione, ma spesso nessuno dà a questi segnali il giusto peso: “Tu non esci!”…”Stai zitta!”…”Non vali niente”…”Tu sei mia”… La mostra – evento comprende opere pittoriche, calchi di donna a grandezza naturale e installazioni dell’artista Roberta Stifano in Dadà; sarà completata con un momento musicale dal vivo (Maestro Fisarmonicista Saro Calandi), accompagnata dalla danza della ballerina Sofia Verco, dalla recitazione dell’attrice Monica Levati e da una tavola rotonda a seguire con gli esperti come da locandina allegata. Vi aspetto a braccia aperte! Io ci sono. No alla violenza sulle donne!”

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845