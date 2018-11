La “prima diffusa” in città con “Attila” di Giuseppe Verdi

Dal 1° al 9 dicembre Milano sprigionerà l’energia dell’opera che inaugura la stagione 2018/2019 del Teatro alla Scala, “Attila” di Giuseppe Verdi diretto da Riccardo Chailly, con la regia di Davide Livermore, grazie alla Prima Diffusa che accenderà 40 luoghi con più di 50 eventi gratuiti tra proiezioni, rievocazioni, laboratori, reading e performance, incontri e conferenze dedicati all’opera di inaugurazione della stagione scaligera.

Il cuore dell’evento sono le proiezioni in diretta dell’opera inaugurale della stagione scaligera, in collaborazione con Teatro alla Scala e RAI, che cura le riprese e la diffusione in diretta su Rai 1 e via satellite. Trentasette luoghi di proiezione nei nove municipi e fuori città. Molti i luoghi simbolici come gli Istituti penitenziari San Vittore e Cesare Beccaria, la Casa dell’Accoglienza ‘Enzo Jannacci’, il Teatro Rosetum, ma anche nuove sedi come i tre grandi alberghi Hotels Four Points by Sheraton, Double Tree by Hilton e Grand Hotel Villa Torretta. Sempre più ampio il numero delle proiezioni in diretta nei municipi: dal Barrio’s al MuDeC, dal Borgo Sostenibile Figino a Villa Scheibler, dal Teatro Munari fino al Mercato Comunale Ferrara. Molte proiezioni sono precedute da guide all’ascolto a cura dell’Accademia Teatro alla Scala.

Il Teatro alla Scala accompagnerà il pubblico alla scoperta dell’opera di Giuseppe Verdi attraverso diversi eventi, tra cui l’incontro del Maestro Riccardo Chailly con i loggionisti giovedì 22 novembre, l’inaugurazione venerdì 23 novembre del ciclo “Note di Storia” con cui la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli offre un inquadramento storico e sociale delle opere in cartellone – che costituirà il primo incontro pubblico con Davide Livermore – per culminare con il tradizionale appuntamento con gli studenti universitari della città, ripreso da Rai Cultura, che il Maestro Riccardo Chailly incontrerà prima di una prova aperta a loro riservata martedì 27 novembre. Queste iniziative prepareranno l’apertura ufficiale del palinsesto di Prima Diffusa edizione 2018 sabato 1° e domenica 2 dicembre (dalle 10.30 alle 18.30) negli spazi del Castello Sforzesco con una rievocazione storica che riporterà in vita i protagonisti del capolavoro verdiano.

Le schiere unne di Attila si fronteggeranno alle legioni di Ezio, l’ultimo valoroso generale romano che sconfisse l’unno nella battaglia dei Campi Catalaunici. Durante le due giornate sarà possibile visitare l’accampamento dei romani e quello dei barbari, assistere a duelli tra guerrieri germanici e giochi di abilità tra cavalieri unni, tirare con archi storici, seguire le attività degli artigiani impegnati nella forgiatura del ferro e scoprire le origini della falconeria. Alla luce di bracieri, attori-narratori racconteranno i passi più misteriosi della vita di Attila, colui che per vent’anni tenne in scacco i due imperi Romani, ma il cui dominio, dopo la morte, si dissolse come neve al sole. Tante le sorprese per i piccoli: dall’addestramento alla battaglia al tiro con l’arco, fino alla possibilità assistere a vere sfide a cavallo.

Lo stesso 1° dicembre gli allievi dell’Accademia Teatro alla Scala grazie a un progetto espositivo che dalla Sala Viscontea del Castello Sforzesco si svilupperà fino al 9 dicembre su diverse sedi (CineTeatro Delfino, Spazio Tadini e Barrio’s), daranno la loro personale lettura di Attila, mettendo in luce il lavoro delle molteplici figure professionali tecnico-artistiche coinvolte nella produzione dell’opera: dallo scenografo al sarto, dall’esperto in trucco ed effetti speciali al lighting designer al fotografo e videomaker. Il percorso comprende una videoinstallazione e l’esposizione di bozzetti e figurini ispirati all’opera verdiana, di costumi di scena di storiche edizioni scaligere, oltre a progetti di special make-up con la realizzazione live del trucco speciale per il personaggio di Attila: avvolto in uno spazio sonoro dominato da grandi pannelli su cui scorreranno video ed immagini fotografiche, il pubblico, guidato dai protagonisti della Prima, potrà così aggirarsi indisturbato dietro le quinte e nella sala del Teatro, dove si sta preparando Attila e vedere in anteprima alcune delle scene dell’opera.

Un incontro tra il Maestro Chailly e l’Assessore alla Cultura Filippo Del Corno, al Barrio’s mercoledì 5 dicembre alle ore 18, consentirà di approfondire ulteriormente la conoscenza dell’opera attraverso un dialogo informale, ma appassionato, tra i due musicisti. A seguire, un recital dei solisti dell’Accademia Teatro alla Scala impegnati in un programma che oltre ad Attila esplorerà altre pagine verdiane tratte da Oberto, conte di San Bonifacio, I Lombardi alla prima crociata, Giovanna D’Arco, I masnadieri, Rigoletto.

Wow Spazio Fumetto ospiterà “Attila, dall’opera di Verdi al mito”, una mostra che consentirà di scoprire come l’illustrazione popolare, il fumetto e il cinema abbiano raccontato il personaggio Attila.

Neri Marcorè, Valerio Massimo Manfredi, Daniele Giglioli, Antonio Sgobba, Gaia Berruto e Pacifico saranno protagonisti in diversi luoghi della città (dalla Triennale al Mare Culturale Urbano, dallo Spazio Teatro 89 allo Spazio Tadini e al Castello Sforzesco) di una serie di Incontri barbari, che, partendo dallo sfondo storico dell’opera verdiana, vogliono essere un’occasione per leggere la storia contemporanea e per mettere a confronto la barbarie di ieri con quella di oggi.

Infine, una rassegna ironica di film che racconta la figura di Attila – “Il re dei barbari”, “Attila” e “Attila flagello di Dio” – avrà luogo al MIC – Museo Interattivo del Cinema il 6 e 7 dicembre.

Il programma e l’intero palinsesto di Prima Diffusa 2018 sono disponibili su comune.milano.it/primadiffusa e su edison.it/prima-diffusa

.

ELENCO SEDI PROIEZIONI IN DIRETTA

Proiezioni gratuite in città

Venerdì 7 dicembre 2018

ore 18.00

Tutte le proiezioni sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti, salvo dove diversamente indicato

Municipio 1

OTTAGONO – GALLERIA

Vittorio Emanuele II

a cura della Fondazione Teatro alla Scala

TEATRO DAL VERME

Via San Giovanni sul Muro 2

ingresso gratuito previo ritiro dei biglietti in distribuzione presso la biglietteria del Teatro dal 1°dicembre – tel. 02 87905201- www.dalverme.org

MUBA MUSEO DEI BAMBINI

Rotonda della Besana – Via Enrico Besana – www.muba.it

CASA EMERGENCY

Via Santa Croce, 19

FONDAZIONE FELTRINELLI

Viale Pasubio 5- www.fondazionefeltrinelli.it

CASA CIRCONDARIALE DI MILANO SAN VITTORE

ingresso riservato agli ospiti

Municipio 2

AUDITORIUM GABER

Palazzo Pirelli – Consiglio Regionale della Lombardia

Piazza Duca d’Aosta 3 – prenotazioni su www.consiglio.regione. lombardia.it

ALMA ROSÉ – ARTEPASSANTE

Passante Ferroviario Repubblica –

Piazza San Gioachimo – prenotazione consigliata – info@almarose.it – www.almarose.it

VILLA PALLAVICINI

Via A. Meucci 3 – dalle 16.30 alle 17.30

Guida all’ascolto a cura dell’Accademia Teatro alla Scala – Relatore Andrea Massimo Grassi

Municipio 3

SPAZIO TADINI

Via Niccolò Jommelli, 24 – www.spaziotadini.com – dalle 16.30 alle 17.30

Guida all’ascolto a cura dell’Accademia Teatro alla Scala – Relatore Katiuscia Manetta

CAMPO TEATRALE

Via Cambiasi 10 – www.campoteatrale.it

LICEO VIRGILIO

Piazza Graziadio Isaia Ascoli, 2

Municipio 4

CINE TEATRO DELFINO

Piazza P. Carnelli – dalle 16.30 alle 17.30

Guida all’ascolto a cura dell’Accademia Teatro alla Scala – Relatore Malva Bogliotti

WOW SPAZIO FUMETTO

Viale Campania, 12 – www.museowow.it

MERCATO COMUNALE FERRARA

Piazza Ferrara 2

Municipio 5

CASA DELL’ACCOGLIENZA ‘ENZO JANNACCI’

Viale Ortles 69 – prenotazioni su PSS.Festacasajannacci@comune. milano.it.

MAMU Magazzino Musica

Via F. Soave 3 – www.magazzinomusica.it

Municipio 6

BARRIO’S

Piazza Donne Partigiane – www.barrios.it

MUDEC

Via Tortona 56 – www.mudec.it – dalle 16.00 alle 17.30

Guida all’ascolto a cura dell’Accademia Teatro alla Scala – Relatore Fabio Sartorelli

TEATRO PUNTOZERO BECCARIA

c/o Istituto Penale per i minorenni Cesare Beccaria – ingresso riservato agli ospiti

Municipio 7

SPAZIO TEATRO 89

Via Fratelli Zoia 89 – www.spazioteatro89.org – dalle 16.30 alle 17.30

Guida all’Ascolto a cura di Spazio Teatro 89 – Relatore Luca Schieppati

TEATRO ROSETUM

Via Pisanello 1 – www.rosetum.org

MARE CULTURALE URBANO

Via G. Gabetti 15 – www.maremilano.org

SPIAZZAFIGINO

Via G. B. Rasario 14, Figino – dalle 16.00 alle 17.30

Guida all’ascolto a cura dell’Accademia Teatro alla Scala – Relatore Giuseppe Califano

AUDITORIUMALBERGO TRIVULZIO

Via Antonio Tolomeo Trivulzio, 15

Municipio 8

CASA VIDAS

Via Ugo Ojetti, 66 – www.vidas.it

TEATRO GUANELLA

Via G. Duprè 19

VILLA SCHEIBLER

Via Felice Orsini, 21 – dalle 16.30 alle 17.30

Guida all’ascolto a cura dell’Accademia Teatro alla Scala – Relatore Monica Dreossi

DOUBLETREE BY HILTON

Via Ludovico di Breme, 77

Municipio 9

TEATRO BRUNO MUNARI

Via G. Bovio 5 – www.teatrodelburatto.it

TEATRO DELLA COOPERATIVA

Via Hermada 8 – www.teatrodellacooperativa.it

MIC MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA

Viale F. Testi 121 – www.cinetecamilano.it

OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA

Piazza dell’Ospedale Maggiore, 3

HOTELS FOUR POINTS BY SHERATON

Via Gerolamo Cardano

Fuori Città

GRAND HOTEL VILLA TORRETTA

Via Milanese, 3, Sesto San Giovanni

MUMAC – MUSEO MACCHINE CAFFÈ

Via Pablo Neruda, 2, Binasco

Prenotazione obbligatoria a mumac@gruppocimbali.com

*1 navetta gratuita da Porta Genova alle 16.30 su prenotazione a mumac@gruppocimbali.com

LA PORTA DI MILANO

Aereoporto di Malpensa – Terminal 1

Ferno, VA A