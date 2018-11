I Negramaro raddoppiano le date di Milano

E’ record per l’attesissimo ritorno live dei Negramaro. I concerti di Milano il 27 febbraio, Firenze (2 marzo), Roma (il 5), Caserta l’8, Bari (il 13 e 14) e Acireale (il 19)

hanno gia’ fatto registrare il tutto esaurito (ultime disponibilita’ su Mantova il 16 febbraio). A grande richiesta si aggiunge nel calendario di “Amore Che Torni

Tour 2019, prodotto e distribuito da Live Nation Italia, una nuova attesissima data a Milano il 28 febbraio al Mediolanum Forum. I biglietti per il nuovo concerto saranno disponibili dalle ore 15.00 di oggi su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Venerdi’ 23 novembre, inoltre, i Negramaro torneranno in radio con “Per uno come me” il nuovo singolo estratto dall’ultimo album “Amore che torni” (Sugar), gia’ certificato doppio Disco di Platino.