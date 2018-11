Eventi a Milano: perché scegliere Superstudio

I compiti del planner di eventi sono molteplici, a partire dalla scelta della location più adatta per ogni singola festa, banchetto o meeting aziendale. A Milano c’è Superstudio, uno spazio versatile e ricco di servizi, che facilita enormemente il compito dell’organizzatore di eventi.

Le dimensioni della location

Tra le peculiarità essenziali di una location per eventi le dimensioni e gli spazi disponibili sono tra le principali. Troppo piccola e non potremo consentire un corretto svolgimento di tutto ciò che c’è in programma, troppo grande e l’eventuale assenza di alcuni dei partecipanti si farà notare in modo eccessivo. I vantaggi di Superstudio comprendono anche la versatilità dello spazio a disposizione; la location infatti comprende 10 ambienti diversi, intercomunicanti tra loro. In ogni momento è quindi possibile ampliare lo spazio a disposizione o diminuirlo, in modo da contenere comodamente tutti i convitati, senza far sentire la mancanza di alcuni di essi. In più gli spazi possono essere allestiti a piacere, con un palco su cui permettere la performance di una band, o di sedie per consentire una convention aziendale.

L’importanza della posizione

Capita a volte che un evento non sia partecipato come si vorrebbe per una questione prettamente logistica. Del resto chi vuole prendere parte ad un party, alla presentazione di un nuovo brand di moda o ad un workshop deve come primo passo raggiungere il luogo in cui l’evento avrà luogo. Superstudio si trova praticamente in centro a Milano: non troppo vicino alle zone dello shopping milanese, per evitare che la zona sia completamente congestionata in alcuni momenti della giornata; non troppo lontano dal centro per avere a disposizione tutti i mezzi che vi giungono. Oltre ad essere raggiungibile con i mezzi pubblici e vicino ad una delle principali stazioni della città, si trova anche in una zona dove non è poi così difficile trovare parcheggio o un albergo per la notte successiva all’evento.

Mille servizi

Un altro elemento importante quando si sceglie la location per un evento riguarda la possibilità di aggiungere servizi di vario genere. Per un banchetto o un incontro aziendale servirà un catering all’altezza; per la presentazione di una band serviranno tecnici del suono e attrezzatura di vario genere; così via per ogni tipo di evento che si intende organizzare, soprattutto per quelli di alto livello. Superstudio consente all’organizzatore di eventi di trovare in loco hostess e steward specializzati, tecnici in grado di gestire al meglio l’impianto audio e luci e numerosi servizi aggiuntivi. Presso lo spazio per eventi in centro a Milano è infatti possibile valutare una lunga serie di opportunità, dal catering all’allestimento di un banchetto, con tavoli e allestimenti da favola, fino a DJ in grado di proporre la colonna sonora più adatta alla specifica occasione. Un team di personale specializzato e preparato assiste l’organizzatore nel curare ogni minimo particolare, in modo da avere la certezza di una perfetta riuscita dell’evento.