Milano – furti e truffe con la tecnica del “tocomocho”: 27 arresti

Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Rho hanno eseguito nelle province di Milano, Mantova, Firenze e Roma un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 28 persone (con 27 arresti e 1 obbligo di presentazione alla P.G) considerate colpevoli di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati, rapine, truffe e borseggi. Il gruppo criminale aveva come base operativa Milano e agiva prevalentemente nel Centro-Nord. Le vittime venivano avvicinate con la tecnica del “tocomocho”, diffusa nei Paesi sudamericani e consistente nel commettere reati in luoghi di transito, come parcheggi di centri commerciali. I rei approcciavano le vittime con la scusa di essere in possesso di un biglietto della lotteria vincente, aggiungendo di essere impossibilitati a riscuotere la vincita e di essere quindi disposti a vendere il biglietto stesso. Gli accusati accompagnavano la vittima presso l’abitazione o un bancomat, ne limitavano le capacità cognitive con tecniche di ipnosi o tramite il farmaco alcaloide allucinogeno “scolapomina” (definito anche “alito del diavolo”) e procedevano al furto di denaro e gioielli. I preziosi venivano rivenduti prevalentemente a tre esercizi “Compro Oro” a Milano e ad un ricettatore egiziano.

