Degrado Rogoredo: Salvini annuncia uomini e mezzi

di Davide Caprioglio – È stato annunciato ieri un vertice tra governatore, sindaco e il prefetto Saccone per trovare una rapida soluzione all’insostenibile situazione del parco di Rogoredo, da molti ribattezzato “boschetto della droga”. L’area, un bazar a cielo aperto di ogni genere d’illegalità, è tornata protagonista a seguito delle richieste d’aiuto del sindaco Sala avvenute solamente nelle scorse settimane, dopo lunghi anni di sostanziale omertà istituzionale di fronte al continuo e sempre crescente degrado. Il Ministro dell’interno Salvini, annunciando il vertice, ha affermato: “Da milanese e da ministro ho messo a disposizione tutti gli uomini, i mezzi e i soldi per risolvere la vergogna di Rogoredo”. La speranza è che, alla vaghezza dei dettagli dell’affermazione, risponda un consistente intervento di messa in sicurezza dell’area, così come il centrodestra lombardo compattamente chiede da molto, troppo tempo.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845