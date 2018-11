Chi regalerà le divise ai clochard per rispettare la valorizzazione della Galleria?

Un piano armonico di colori e spazi, un colpo d’occhio che valorizzi le attività commerciali situate in Galleria e vie limitrofe, per non danneggiare l’imponenza e il cromatismo di piazza Duomo, il biglietto da visita di una Milano che squaderna la sua storica bellezza. «Questo Piano – dichiara l’assessore all’Urbanistica con delega all’Arredo urbano, Pierfrancesco Maran – ha l’obiettivo di salvaguardare la qualità dello spazio pubblico delle vie del centro, luogo del cuore per tanti milanesi e biglietto da visita per milioni di visitatori. Negli ultimi anni, sempre in questa direzione, abbiamo realizzato importanti interventi». In sintesi il Piano indica quali materiali e colori si debbano utilizzare per tavoli, sedie, ombrelloni, tende solari, paraventi, e prevede la sostituzione di manufatti per il commercio obsoleti (chioschi, edicole), e il riordino degli elementi di arredo urbano. I colori pastello come l’ecru, la sobrietà, il contenimento del design mai eccessivo sono fondamentali per un risultato di equilibrio. Mi chiedo allora quale sarà la divisa dei tanti clochard: grigio fumo per essere scambiati con le visioni nebbiose? E i cartoni e gli stracci stesi sui marciapiedi rispettano i colori degli spazi? Da chi vengono forniti abiti e accessori per i poveri che hanno eletto il Duomo come sede ideale? Le domannde sono legittime perché nel piano nessuno pensa di trovare un posto sostitutivo. E lo stesso discorso vale per i migranti abusivi, insolenti e variopinti che stazionano in corso Vittorio Emanuele con la loro merce tarocca e abusiva. Sala vuole dimostrare che la città è “aperta”, multietnica, buonista?

Per la cronaca le vie interessate sono: piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele II, via Carlo Cattaneo, via Silvio Pellico, via Ugo Foscolo, via Giovanni Berchet, via San Raffaele, via Santa Radegonda, via Ragazzi del ’99, via Agnello, via Ulrico Hoepli, via San Paolo, piazza del Liberty, via San Pietro all’Orto, piazza San Carlo, via Cesare Beccaria, via Passarella, via Pattari e via Guglielmo Marconi.