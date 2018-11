A Milano torna il festival Vivite

Un racconto dedicato al vino cooperativo, una realtà che in Italia conta 480 cantine con 140.000 soci che producono il 60% del vino italiano per un fatturato che supera i 4,5 miliardi di euro. La cooperazione vitivinicola torna in scena a Milano con ‘Vivite-Festival del

vino cooperativo’, in programma domani e domenica alle Cavallerizze del Museo Nazionale della Scienza e della

Tecnologia. La manifestazione è organizzata e promossa da Alleanza delle

Cooperative, ed è pensata non per essere una mostra di vini ma un racconto del mondo del vino cooperativo. I principali

narratori di questa storia saranno proprio i produttori. Il vino parla il linguaggio di tutti, è questo il messaggio dell’evento anche se il settore, in generale, “deve imparare ad avere un

linguaggio più semplice, diretto e divertente rivolto ai giovani – ha spiegato Ruenza Santandrea, coordinatrice Vino

dell’Alleanza delle Cooperative -. Il vino è sempre stato sulle tavole così come il cibo ed è un prodotto culturale”.