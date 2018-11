Ambrogini d’Oro 2018: tutti i vincitori

Nell’edizione delle polemiche sul nome della Ferragni interviene il capogruppo di Forza Italia, Fabrizio De Pasquale: “”Non vogliamo divisioni su Chiara Ferragni, giovane madre e imprenditrice esemplare per innovazione e internazionalità – ha commentato il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, Fabrizio De Pasquale -. Pensiamo sia più positivo per la città e più nelle sue corde che il Sindaco le chieda di dare la sua disponibilità per iniziative di carattere sociale rivolte ai giovani di Milano”. Tra cui, magari, dei corsi di imprenditorialità, così da moltiplicare, nei prossimi anni, il numero di imrpenditori Milanesi da poter proporre per l’augusto titolo dell’Ambrogino d’Oro. Che, per una volta, potrebbe tornare ad incarnare la passione per la libertà di impresa che ha reso grande Milano.

Di seguito tutti i nomi dei vincitori:

Chi ha vinto Ambrogino d’oro Milano 2018 | Tutti i vincitori 2018

1 Alloisio Marco

2 Bassetti Rocca Andreina

3 Bottura Massimo

4 Crivelli Filippo

5 Elio e le Storie Tese

6 Fontana Alberto

7 Mantovani Alberto

8 Polo Simona

9 Recalcati Massimo

10 Roia Fabio

11 Sadler Claudio

12 Szorenyi Arianna

13 Tissi Jacopo

14 Wronowski Francesca Laura

15 Zanè Fannj Diana

1 ACRA – Organizazzione Non Governativa

2 Annoni Padre Maurizio

3 Associazione Cena dell’Amicizia Onlus

4 Associazione Politeia

5 Caliari Aleardo

6 Casa di Riposo per Musicisti Fondazione Giuseppe Verdi

7 CIAI Onlus – Centro Italiano Aiuti all’Infanzia

8 CISOM

9 Comitato di redazione di Buone Notizie

10 CSV Milano – Centro Servizi Volontariato

11 Farina Gabriella

12 Fondazione Theodora Onlus

13 GILS – Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia Onlus

14 IPSIA – Istituto Pace Sviluppo Innovazione ACLI di Milano

15 Massimilla Donatella

16 Molla Massimo

17 Prina Anna Maria

18 Quotidiano Avvenire

19 Ragazzi del Progetto Giovani

20 Villa Don Antonio