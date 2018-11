Mantova: sette cinesi in arresto per caporalato

di Davide Caprioglio – Continuano le operazioni di controllo da parte dei Carabinieri sul territorio di Mantova, che nell’ultimo periodo hanno eseguito accertamenti su 80 laboratori tessili e di confezionamento. Nella giornata del 9 Novembre sono stati tratti in arresto 7 uomini di origine cinese, accusati di caporalato e di sfruttamento di lavoratori in condizioni di bisogno. L’identificazione degli oltre 40 sfruttati, tutti tenuti in condizioni “disumane”, ha fatto poi emergere come in 7 fossero in Italia irregolarmente. In concertazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro, i Carabinieri hanno fatto sospendere le attività ed emesso sanzioni amministrative per un totale di 33.000 euro. Sono stati sequestrati laboratori, macchinari e merci per un totale di 500.000 euro, che vanno a sommarsi ai 39 arresti già eseguiti e al milione di euro di sanzioni già erogate in questa maxi operazione di controllo.