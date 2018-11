A Milano dal 25 febbraio parte Area B, deroghe per ambulanti e incentivi per i bassi redditi

Il 25 febbraio 2019 prenderà ufficialmente il via Area B, la nuova zona a traffico limitato di Milano (che comprende…. tutta la città), in cui non potranno più circolare i Diesel fino agli euro 3.

L’ Area B milanese sarà la zona a traffico limitato più grande d’Italia. Il provvedimento, orgogliosamente illustrato dall’assessore all’Ambiente Marco Granelli, slitta di quasi un mese rispetto alla data del 21 gennaio annunciata in precedenza .

Area B resterà in vigore in tutta Milano dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18.30. Entro il 25 gennaio sarà ultimata la segnaletica stradale e saranno messe in funzione le prime 15 telecamere nei corrispondenti varchi di ingresso in città.

In concomitanza con l’apertura di Area B il Comune di Milano, adeguandosi almeno in parte alle scelte di Regione Lombardia, ha deciso un’estensione dei contributi per la sostituzione dell’auto ai cittadini che hanno un reddito basso, con Isee sotto o pari a 14 mila euro. E, per quanto riguarda i venditori ambulanti che hanno una concessione per i mercati rionali valida fino alla fine del 2020, ci sarà la possibilità di circolare fino a a ottobre 2019 anche condiesel euro 3 ed euro 4 grazie a una speciale scatola nera, l’Obu – On Board Unit, che calcolerà fino a un massimo di mille chilometri all’anno percorsi in Area B.

“Bene che il Comune di Milano abbia deciso di tornare sui suoi passi sulla prima decisione di rivolgere solo alle MPMI gli incentivi per la sostituzione degli autoveicoli diesel che con l’introduzione di Area B dal febbraio 2019 non potranno più circolare in città. – ha commentato Alessandro De Chirico, vice capogruppo di FI in Consiglio comunale- Grazie alle nostre contestazioni, oggi il provvedimento viene esteso anche a tutti quei milanesi – circa 30.000 – con reddito ISEE inferiore ai 14.000 € che non potranno più circolare con le loro auto DIESEL euro 0-1-2-3 e benzina 0.”

“In attesa di capire se anche per i privati le cifre di cui si parlerà saranno irrisorie – come si evince paragonando gli incentivi previsti dal precedente provvedimento rispetto ai listini di mezzi a metano o elettrici delle più svariate marche automobilistiche – ha proseguito De Chirico- segnalo allo smemorato di Bruzzano, l’assessore Granelli, di pensare anche a tutti quei professionisti che non arrivano a un fatturato annuo di due milioni di € – come da definizione di microimpresa – colpiti dalla crisi. A meno che questa giunta non stia studiando un bando propedeutico per l’incentivo all’acquisto di una barchetta – inutilizzabile – quando apriranno i falsi Navigli non navigabili.”