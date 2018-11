Maltempo, la solidarietà di Milano verso il Veneto

Il Comune di Milano in aiuto delle popolazioni venete colpite dal maltempo dei giorni scorsi. È partita sabato scorso una prima delegazione della Protezione civile milanese, guidata dal dirigente Cristiano Cozzi, per coordinare i soccorsi dell’Anci ai comuni in difficoltà. In particolare, alla Protezione civile di Milano è stato affidato il compito di coordinare l’attività di scouting, ovvero la prima ricognizione delle necessità di personale di supporto per le amministrazioni e per i cosiddetti centri operativi misti (i raggruppamenti di Comuni che dipendono direttamente dal Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura di Belluno, istituito presso il locale aeroporto). A seguito di una prima ricognizione è emersa la necessità di personale specializzato, sia tecnico che amministrativo, in grado di preparare le pratiche di somma urgenza, le ordinanze e di stimare la portata dei danni. Queste informazioni sulle necessità saranno riportate all’Anci nazionale che le elaborerà in vista dell’invio di squadre coordinate e specializzate provenienti dai comuni italiani a supporto dell’emergenza.