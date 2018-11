Olimpiadi 2026, il presidente del Cio in visita a Roma

Il Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, sarà in visita in Italia per due giorni da mercoledì 7 a giovedì 8 novembre. Bach arriverà a Roma nella tarda mattinata di oggi, unitamente al Direttore Generale del CIO, Christophe De Kepper e al Vice Presidente Juan Antonio Samaranch jr.Alle 16.30 Bach, con De Kepper e Samaranch, si recherà nella sede del CONI al Foro Italico per incontrare il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, i membri italiani del CIO, Franco Carraro, Mario Pescante e Ivo Ferriani, e il Segretario Generale, Carlo Mornati.

Alle 18, il Presidente del CIO, accompagnato da De Kepper, Samaranch, Malagò, Mornati e dai membri italiani del CIO, sarà a Palazzo Chigi per incontrare il Sottosegretario di Stato con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti. All’incontro saranno presenti anche il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il Sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.