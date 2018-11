Due concerti gratis per scoprire Leonardo Leo

La sala del Cenacolo del Museo della Scienza e della Tecnologia e la sacrestia del Bramante nella Basilica di Santa Maria delle Grazie saranno il teatro di due

concerti gratuiti di Amami, l’accademia di Musica Antica Milano, che permetteranno di scoprire le composizioni di Leonardo Leo, che è fra i fondatori della grande ‘Scuola napoletana’ del Settecento. L’otto novembre, al museo della Scienza, saranno eseguite alcune arie dalle opere ‘Aristea’ e ‘Zenobia’ alternate a Sonate

e Toccate per clavicembalo, alla Sinfonia per violoncello di Pergolesi e la Toccata per violoncello solo di Francesco Paolo Scipriani. Il 26 novembre saranno eseguite alcune composizioni per la prima volta in epoca moderna. Giovanni Acciai e il suo Collegium vocale et instrumentale ‘Nova Ars Cantandi’, infatti, proporranno i Responsorj della Settimana santa, una delle ultime opere sacre scritte da Leonardo Leo, pochi mesi prima della scomparsa a 48 anni. Si tratta quindi quasi una prima assoluta, 300 anni dopo, che cade in contemporanea con l’uscita di un CD che la Archiv – Deutsche Grammophon ha dedicato appunto ai Responsorj.

