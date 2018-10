Allerta per Seveso e Lambro, attese forti piogge dalle 12 di oggi

Dalle ore 12 di oggi per il centro previsionale meteo della Regione Lombardia è prevista un’intensificazione delle piogge sul bacino di Milano. Da quell’ora verrà quindi attivato il Coc (Centro operativo comunale) presso il centro della Protezione civile di via Drago al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza che scatta in caso di necessità.

Si monitoreranno costantemente i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione civile del Comune di Milano per verificare l’eventuale superamento della soglia di 80 centimetri e successivi superamenti del fiume Seveso a Cesano Maderno, Palazzolo e Milano via Valfurva.

Monitorata anche la soglia di preallarme del fiume Lambro. Al Coc partecipano Protezione civile, Polizia Locale, servizio idrico MM. Avvisata AIPO per definire l’attivazione dello scolmatore di Palazzolo.