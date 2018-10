Sala impenitente insiste con la guerra alle auto

“Area B è un’iniziativa coraggiosa e vogliamo portare a casa risultati sull’ambiente. Quindi sono disponibile a ragionare, ma come principio non sono tanto

favorevole a creare troppe deroghe”. Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando del provvedimento che scatterà in città a gennaio, Area B, una zona dove non potranno circolare i veicoli più inquinati che corrisponde quasi al perimetro di tutta la città. “Noi come Comune non pensiamo di farne. L’unica via di

collaborazione che suggerisco a Regione Lombardia, ma ci vorrebbe anche un intervento del governo, – ha aggiunto – è quella di rafforzare gli aiuti a chi vuole cambiare auto. Però noi non proporremo troppe deroghe”. “Ne discuteremo anche con la Regione ma non sono favore a di allargare le deroghe perché altrimenti sviliamo la portata del provvedimento – ha concluso a margine dell’inaugurazione sulla nostra dedicata al Romanticismo alle Gallerie d’Italia -. E anche perché se si inizia con alcune, poi ci saranno tante richieste per averne altre”.