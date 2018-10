Lombardia- Raddoppiano i fondi per parchi inclusivi: 2 milioni di euro per nuove aree gioco fruibili a tutti

“Il raddoppiamento dei fondi per la realizzazione dei parchi gioco inclusivi (che passano da 1 a 2 milioni di euro) è un’ottima notizia, che consentirà la realizzazione o ristrutturazione di ben 83 aree giochi rispetto alle 42 iniziali” affermano i consiglieri regionali di Forza Italia Gianluca Comazzi, Gabriele Barucco e Claudia Carzeri. “Questa decisione ci riempie di orgoglio, considerato che la proposta è stata presentata in aula dal nostro gruppo consiliare, da sempre attento a queste tematiche. Da oggi – proseguono i tre esponenti azzurri -, un numero ancora più alto di Comuni o Unioni di Comuni da 10 a 30mila abitanti potrà usufruire dei finanziamenti per abbattere barriere architettoniche e installare strutture di gioco adatte a tutti i bambini, senza escludere nessuno. Un grande passo avanti, per una regione sempre più attenta alle esigenze di tutti i bambini”.

