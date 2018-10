Sogni di grandezza. Notte al Museo speciale Halloween

Tra strane apparizioni e spaventosi esperimenti per vivere con torcia e sacco a pelo la più divertente notte dell’anno

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci



Mercoledì 31 ottobre torna Notte al Museo – Speciale Halloween, l’appuntamento dedicato ai bambini e alle famiglie per esplorare i luoghi più bui del Museo nella notte più divertente dell’anno, tra strane apparizioni e spaventosi esperimenti.



NOTTE AL MUSEO: CACCIA ALL’INDIZIO

Dalle 20 di mercoledì 31 ottobre alle 9 di giovedì 1 novembre

Vivere entusiasmanti storie nella notte più misteriosa dell’anno. Avventurarsi tra luoghi bui e segreti del Museo per esplorarlo in una luce nuova. Montare il “campo base” in una delle magnifiche stanze dell’antico Monastero. Vestire i panni degli investigatori e risolvere enigmi in compagnia dei detective del Museo.



Il programma è rivolto alle famiglie con bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni. Ogni bambino deve essere accompagnato da un adulto che non può accompagnare più di 5 bambini; non è possibile la partecipazione di più di 2 adulti per bambino.

Si dormirà in un campo allestito nella Sala delle Colonne, antica biblioteca del monastero Olivetano che è l’Edificio Monumentale del Museo.

Occorre portarsi da casa: sacco a pelo, materassino da campeggio, cuscino, necessario per la notte e per l’igiene personale, vestiti e scarpe comode, torcia elettrica (da usare nelle attività di esplorazione delle collezioni).

L’attività inizia alle ore 20.00 e non prevede la cena. Il Museo mette a disposizione un leggero snack per la prima colazione della domenica mattina. Le famiglie possono portare snack e bevande per la notte e la colazione.

Programma Sera: 20.00 registrazione all’ingresso del Museo in via San Vittore 21 – 20.30 attività e animazione – 23.00 buonanotte Mattina: 7.30 sveglia – 8.00 breve attività e snack – 9.00 uscita



costo 45,00 € a persona, sia per adulti che per bambini.

Prenotazioni: le iscrizioni sono aperte. Scrivere a prenotazioni@museoscienza.it

informazioni all’indirizzo: http://www.museoscienza.org/ attivita/notte/