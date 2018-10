Salone del Franchising dal 25 al 27 ottobre a Fiera MilanoCity 

Per chi sta pensando di fare il grande passo e aprire un’attività in proprio inizia oggi a Milano, a Fiera MilanoCity (Pad. 3, Gate 5), via Teodorico, la tre giorni del 33° Salone del Franchising.

Per i nuovi aspiranti imprenditori workshop, formazione e consulenze gratuite per aprire una propria attività, con talk su temi di mercato e di attualità, corsi e seminari (dal marketing all’e-commerce) e incontri one to one con esperti. Oltre a un talent show per menti creative. La manifestazione, aperta al pubblico, con 200 marchi da tutta Italia e non solo suggerisce una via per entrare nel mondo del lavoro.

Perché visitarlo?

Per risparmiare tempo e denaro: in 1 giorno incontri nello stesso posto 200 marchi da tutta Italia;

Per guardare in faccia i potenziali partner: incontrare a SFM i responsabili della catene italiane;

Per imparare e conoscere il franchising: formazione e consulenze gratuite tutto il giorno, tutti i giorni;

Per sentire le testimonianze di chi ce l’ha fatta: storie di franchisor e di franchisee che hanno raggiunto il successo;

Per trovare tutti i player del settore: Istituzioni , Associazioni, Regione Lombardia, DUC, Centri commerciali, Fondi di investimento asiatici.

Salone del Franchising

Fiera MilanoCity (Pad. 3, Gate 5), via Teodorico,

dal 25/10/2018 al 27/10/2018

di Giovedì, Venerdì, Sabato dalle 09:30 alle 18:30