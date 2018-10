Olimpiadi 2026, sempre più alto il rischio che il peso economico cada sugli enti locali

“E’ stato un incontro proficuo, il Coni si e’ reso disponibile a rivestire il ruolo di ente attuatore mentre i Territori ricopriranno il ruolo di regia”. Lo hanno annunciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e quello del Veneto, Luca Zaia, al termine dell’incontro tenutosi a Roma tra Comune di Milano, Comune di Cortina, Regione Lombardia, Regione Veneto e Coni. “La sede della cabina di regia – hanno proseguito Fontana e Zaia – sara’ a Milano, con costante coinvolgimento e collegamento dei team dislocati a Cortina d’Ampezzo in fase decisionale e operativa. Ci impegniamo a individuare nel piu’ breve tempo possibile il coordinatore che avra’ il compito di trasferire gli indirizzi strategici all’ente attuatore e di vigilare sul contenimento dei costi”. “Nei prossimi giorni – hanno concluso Fontana e Zaia – sono in programma ulteriori incontri per procedere il piu’ speditamente possibile”.