Start cup: assegnati oggi i premi alle imprese. Dalla Camera di commercio quattro premi speciali per l’impresa 4.00

Diffondere la cultura dell’innovazione all’interno del contesto universitario, favorendo e sostenendo la nascita e lo sviluppo di nuova imprenditoria. Questo per promuovere lo sviluppo economico del territorio lombardo nei seguenti ambiti: ICT & Services, Lifescience & Agrofood, Cleantech e Industrial Techologies. È l’obiettivo di ‘Start Cup Lombardia competition’, organizzata dalle Università e dagli Incubatori universitari lombardi e promossa da Regione Lombardia.

La giornata finale si è svolta oggi al Belvedere di Palazzo Lombardia alla presenza dell’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli con la presentazione e la premiazione dei sei progetti migliori.

Ha dichiarato Paola Generali consigliere della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi “La Camera di commercio attribuisce quest’anno quattro premi speciali nell’ambito del Piano Impresa 4.0 e sull’utilizzo delle tecnologie abilitanti. Aderiamo a questa iniziativa per il valore in termini di stimolo e sostegno alla giovane imprenditoria innovativa. Ogni anno sul territorio nasce un numero considerevole di nuove imprese: nel 2017 sono nate 28.750 imprese a Milano Monza Brianza e Lodi, in media 79 al giorno. Le start-up innovative erano 1.682 a maggio 2018, di cui 1.583 a Milano su un totale nazionale di 9.328, il 17,5% è a prevalenza giovanile. Tra le iniziative di sostegno, siamo impegnati con il Tavolo Giovani, coi servizi di assistenza per le nuove imprese e con il progetto Punto Impresa Digitale, all’interno del Piano nazionale Impresa 4.0”.