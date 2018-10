Macao fa festa senza permessi davanti al Comune. Servizio d’ordine e pulizie a spese nostre

6 ore di musica a tutto volume in Piazza Scala. Danze e alcolici per un centinaio di ragazzi. La musica a tutto volume veniva diffusa da un camion dove erano posizionati dj e luci psichedeliche.

Tutto rigorosamente fuorilegge, senza permessi e senza pagare Cosap che in Piazza Scala è molto cara.

Si trattava formalmente della manifestazione di protesta di Macao: i ragazzi del centro sociale dopo 5 anni di occupazione delle palazzine Liberty di Viale Molise sono preoccupati perché il Comune ha attivato la procedura per vendere tra 2 anni l’immobile e quindi un futuro proprietario privato potrebbe avere meno pazienza e farli sloggiare.

Ecco perché ieri sera hanno fatto 5 minuti di comizio e 6 ore di baldoria in Piazza Scala. Certo non hanno fatto soldi come di routine al Macao dove si paga biglietto e consumazioni rigorosamente esentasse. Però hanno obbligato centinaia di poliziotti e carabinieri pagati da noi a vigilare che non facessero danni, mentre comunque violavano davanti ai Vigili Urbani ogni tipo di regolamento. Amsa poi si è occupata di ripulire la Piazza dopo i bagordi, sempre a carico del contribuente

I padroni di casa di Palazzo Marino d’altronde sono loro grandi amici e li considerano dei bravi ragazzi da aiutare.