Manifatture aperte fa 5mila presenze

Grande successo di pubblico per la prima edizione di ‘Manifatture Aperte’. Sono stati oltre 5mila i milanesi, tra adulti e ragazzi, che ieri sono andati alla scoperta dei segreti della manifattura in città, entrando in 70 luoghi del fare e dell’artigianato tra aziende, laboratori, atelier, botteghe, centri ricerca e Fab Lab. Luoghi del fare che per un giorno hanno aperto le proprie porte alla città con visite guidate, laboratori, workshop e incontri per svelare come nascono gli oggetti del made in Italy ricercati in tutto il mondo. Manifatture Aperte è un appuntamento ideato e voluto dal Comune di Milano per avvicinare i cittadini, i giovani e gli studenti alla nuova e antica manifattura valorizzando nel contempo il grande patrimonio di sapienza artigiana di ieri e di oggi presente in città. Ad accogliere i milanesi illustrando i segreti, la tradizione e l’innovazione nella produzione sono state 11 fabbriche, 28 tra laboratori e atelier, 9 maker space, 6 accademie (Arsutoria, Dama Accademy, Ied, Istituto Secoli, Scuola del Castello, Siam1838), 4 officine, 2 centri ricerche (Pirelli e PiuLab-PoliMI), 4 musei e spazi espositivi (Museo della Scienza e della Tecnica, Riva 1920, Material Connexion, Jannelli & Volpi) oltre a 5 progetti che sviluppano impresa a vocazione sociale. Aperto per l’occasione da MM anche il cantiere di Piazza Frattini in cui mille milanesi hanno potuto osservare come nasce una nuova stazione della futura metropolitana M4.

