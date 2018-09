Via Forze Armate, altre scritte pro Brigate Rosse

E’ successo ancora una volta. Sono apparse altre scritte sui muri in favore della terrorista rossa Nadia Desdemona Lioce. Le prime hanno già causato l’apertura di un’indagine della Procura, ma quasi a sfidare le istituzioni è arrivato un altro intervento di una “manina” che giustamente non ha il coraggio di farsi riconoscere perchè un conto è scrivere di nascosto, un conto è farlo mettendoci la firma. “E’ una vergogna, niente più niente meno, che nel giorno in cui si festeggia san Michele Arcangelo, patrono della Polizia, sui muri di Milano emerga un’altra scritta di sostegno alle nuove Brigate Rosse, in particolare questa volta per Nadia Desdemona Lioce – dichiara Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano e Assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia – la cosa grave è che negli ultimi tempi le scritte pro Br sono comparse in diverse zone di Milano, al pari dei volantini di solidarietà alle brigate Rosse di lunedì a Sesto San Giovani. A Milano sono infatti comparse in piazza Pompeo Castelli, ed anche in Piazzale Loreto e a maggio Piazzale Ferrara. Anche il Municipio 4 aveva nei mesi scorsi denunciato l’episodio, sollecitando un rapido intervento di pulizia dei muri”.

