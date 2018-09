Briciole di curiosità

Galleria milanese Dellupi Arte ospiterà la mostra “Hans Hartung.

Uno tra i più significativi protagonisti dell’arte astratta in mostra a Milano. Saranno ripercorsi circa quarant’anni di ricerca di Hans Hartung (Lipsia, Germania, 1904 – Antibes, Francia, 1989) attraverso un’attenta selezione di dipinti su tela e su carta realizzati in vari momenti del percorso dell’artista tedesco. Dal 23 novembre al 26 gennaio 2019

Protocollo 2021. Un progetto dedicato ai detenuti per un Lavoro esterno e per ripartire. II protocollo prevede l’impiego di 30 persone che verranno occupate, con regolare stipendio, nell’edilizia

Osserva il coordinatore degli azzurri in Abruzzo, Nazario Pagano: «Salvini punta al decreto sicurezza, ma fa lo struzzo sui disastri che i grillini stanno facendo in economia: alla fine, però, anche lui dovrà rispondere dei danni all’occupazione del decreto dignità e spiegare ai genovesi perché fra un anno non avranno un ponte

Dichiara Brunetta “…far fronte al problema della povertà, della disoccupazione, non è distribuire un reddito in deficit, un reddito che non si è prodotto, ma avere più crescita. Altrimenti non fai che generare ancora più poveri e disoccupati. Non conoscono i fondamentali dell’economia».

Corte Costituzionale boccia Jobs Act “La Corte costituzionale, si legge nella nota, ha dichiarato illegittimo il meccanismo «che determina in modo rigido l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato. In particolare, la previsione di un’indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore è, secondo la Corte, contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione»

Via Forze Armate, la città del Gioco Via Forze Armate 103 l’ultimo weekend è stato movimentato, dedicato al pub/ludoteca più grande d’Italia e forse d’Europa. Città del Gioco ha celebrato i 25 anni di attività organizzando una grande festa a cui hanno preso parte oltre 200 persone, tra vecchi e nuovi clienti.