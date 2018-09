Nava (FI), finalmente chiusa la Galleria Zodiaco

Lo ha annunciato, a nome di tutta la maggioranza, il vice Presidente Municipio 2 Milano Marzio Nava (FI), dichiarando, “Finalmente dopo anni di abbandono e degrado la galleria Zodiaco, in cui senza soluzione di continuità tra giorno e notte i residenti dovevano convivere con l’illegalità diffusa, e’ stata chiusa e presto verranno installate delle telecamere agli ingressi di via Padova e via Paruta“. Nava ha quindi spiegato che, “l’obiettivo è stato raggiunto attraverso la stretta e feconda collaborazione tra i cittadini residenti e il Municipio 2, un particolare ringraziamento per il lavoro svolto va ai consiglieri Marco Pizzi di Forza Italia e Riccardo Truppo di FratelliD’Italia, che si è fatto portavoce e rappresentante dei sacrosanti bisogni dei residenti. Ora si svolta pagina. Questa è la dimostrazione che anche problemi che sembrerebbero insuperabili con il dialogo e la costante presenza sul territorio possono essere risolti e il degrado arginato“

A fargli eco Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in regione Lombardia e Consigliere Comunale precisando: “finalmente un fatto concreto in un’area, come quella di via Padova, in cui negli ultimi anni degrado e illegalità’ si sono diffuse colpevolmente a macchia d’olio. Questo è un primo passo per ridare un minimo di fiducia e serenità ai residenti“