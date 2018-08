Come togliere posti auto, a cura degli uffici tecnici comunali.

Questa è la nuova sistemazione del marciapiede che troverete tra piazzale Baiamonti e viale Pasubio.

Allargato il marciapiede per una lunghezza di circa 50 metri. Persi 9 -10 posti auto.

Come vedete l’allargamento si è protratto di almeno 25 – 30 m oltre il filo della curva, se proprio fosse stato necessario allargarlo in curva.

Per favorire le biciclette, penserete.

Invece no, le bici devono girare a sinistra e, se vogliono andare dritto, devono proseguire sui micidiali lastroni o stare sul marciapiede.

Naturalmente il cordolino impedisce di salire quindi si prenderà direttamente lo scivolo come adesso.

Mi chiedo: a cosa è servito tutto quel marciapiede davanti alla Microsoft se non poteva essere indicata una corsia bici.

A cosa servono tutti questi lavori per allargare i marciapiedi piccoli e stringere i marciapiedi grandi? Mistero.