Opera Liquida al Castello Sforzesco col nuovo spettacolo

Milano 23 Giugno – Opera Liquida in collaborazione con Direzione della Casa di Reclusione Milano Opera – Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale della Lombardia presenta l’Anteprima Nazionale dello spettacolo

Disequilibri circensi testo teatrale originale Compagnia Opera Liquida con gli scritti degli attori reclusi

lunedì 25 giugno, ore 21.00 – Castello Sforzesco (Cortile delle Armi).

In scena gli attori reclusi ed ex reclusi di Opera Liquida Casa di Reclusione Milano Opera – Maria Chiara Signorini e Giulia Marchesi – Montaggio drammaturgico e regia Ivana Trettel – Spettacolo Vincitore del Premio Enea Ellero per il Teatro Sociale 2018.

Disequilibri circensi è ambientato in un circo, grande metafora del nostro essere in scena, rinchiusi o no. Il circo, gli equilibri, le distanze. Quanto misurano le distanze tra un essere umano e il resto del mondo? Riconoscersi come acrobati della vita, come animali più o meno addomesticati, come clown in grado di ridere delle proprie miserie.

Il circo è antico e atemporale. La pista è il cerchio dove tutto accade. E’ ciò che di magnifico esiste sotto i riflettori, che se guardato alla luce del giorno appare anche fatiscente, con quello strato di polvere di vita che ne appanna la brillantezza, che ne mette in evidenza lo squallore. Di chi vorrebbe ma non può, di lustrini mal cuciti o invecchiati con il tempo. Questo ci affascina del circo. La sua componente animale. Un atleta è anche un animale, un essere umano lo è, la metamorfosi afferma il suo essere selvatico e addomesticato insieme.

Disequilibri circensi racconta di migrazioni fisiche, emotive, trasformative e vitali. Continui spostamenti, raccontati dal nostro gruppo multietnico.

Opera Liquida va al circo, è un circo, misura il circo.

Biglietti: € 12,00 (ritiro la sera stessa prima dello spettacolo) – Durata 50

Info e Prenotazioni: operaliquidaorganizzazione@gmail.com – 329 1379018

www.operaliquida.org