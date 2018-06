L’estate inizia a Monza con il primo Peroni Racing Weekend

Milano 23 Giugno – Otto serie per dodici eventi che animeranno il fine settimana al Monza Eni Circuit. Il programma della manifestazione che avrà come momenti principali la 3 Ore Endurance Champions Cup e la Coppa Italia. E fra sette giorni una nuova kermesse targata Peroni.

Fine settimana di inizio estate al Monza Eni Circuit con il programma proposto dal primo week end Peroni Racing (il secondo appuntamento, carico di ulteriori grandi emozioni, fra sette giorni) in terra brianzola. Otto serie che daranno vita a nove gare e tre sessioni cronometrate con protagoniste complessivamente quasi 150 vetture.

Terzo appuntamento stagionale per la 3 Ore Endurance Champions Cup, serie aperta alle vetture Gran Turismo, Turismo e Sport con equipaggi composti da due o tre piloti. Il campionato, che prevede un totale di cinque endurance, è stato dominato dall’equipaggio composto da Ivan Bellarosa e Guglielmo Belotti che con la Wolf GB08 Tornado di Avelon Formula si sono imposti sia al Mugello, sia a Misano. A dar loro battaglia saranno a Monza gli altri protagonisti dei primi appuntamenti, dalle Mercedes GT AMG del Krypton Motorsport alla Ligier JS53 dell’Autosport Sorrento. La gara si disputerà domenica con inizio alle ore 11.35.

Un momento tradizionale dell’evento Peroni è la Coppa Italia Turismo, campionato che vanta una tradizione ultratrentennale raccogliendo decine di adesioni grazie all’elasticità del suo regolamento che consente di schierare la grande maggioranza delle vetture da competizione esistenti. Due divisioni per due gare sprint da 25 minuti con partenza lanciata sabato alle 18.35 e domenica alle 15.15. Monza è la quinta tappa stagionale: primi in classifica sono Edoardo Barbolini e Matteo Bergonzini (Seat Leon Cupra BF Motorsport) nella 1^ Divisione che si difenderanno dagli attacchi, in particolare, dell’immediato inseguitore Federico Borrett (BMW M3 E36).

Si rinnova la presenza Lotus con protagonista la Cup Italia Elise BP-R, vettura con motore Toyota che dà vita dal 2014 ad una serie tricolore targata BP Racing. Monza rappresenta il quarto appuntamento di una stagione che nella classifica assoluta sta vivendo un bel duello fra tre piloti – Nicolò Liana (LG Motorsport), Francesco Guerra (Diegi Motorsport) e Michael Cordini (Befed) – racchiusi nello spazio di soli quattro punti. Guerra è reduce da una doppia vittoria a Vallelunga ed è ad una sola lunghezza da Liana che conduce con 110 punti. Li vedremo in due gare di 25 minuti nella giornata di domenica con bandiera verde alle 10.45 e alle 17.50. Vi saranno tre sessioni cronometrate (Speed Championship Lotus), per un totale complessivo di 60 minuti, con il supporto tecnico di ingegneri e tecnici della casa inglese (domenica 10.10/10.30, 14.40/15.00, 17.10/17.30).

Il Master Tricolore Prototipi presenta una ventina di vetture (fra cui Osella, Lucchini, Ligier, Wolf, Tatuus, Norma, Bogani) che condividono lo schieramento, ma non le classifiche, con i prototipi della serie austriaca Sports Car Challenge. Due gare di 20 minuti, partenza domenica alle 9.40 e alle 16.40.

Infine correranno anche la 911 Race Cup, novità 2018 del panorama motoristico nazionale, con due gare sprint di 25 minuti che si disputeranno domenica con partenza alle 9.00 e alle 15.55, in abbinamento con la tedesca P9 Challenge.

Ingresso libero (parcheggio interno sabato e domenica: 10 euro per le auto, 5 euro per le moto). Sabato l’accesso ai veicoli avverrà dall’ingresso di via Vedano a Monza, domenica invece verrà aperto per le vetture solo l’ingresso di via Santa Maria alle Selve a Biassono.

Per maggiori informazioni visitare www.monzanet.it e www.gruppoperonirace.it