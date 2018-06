Mantova, Palazzo Ducale | Torna la FESTA D’ESTATE DEI POPOLI E DELLE CULTURE

Milano 22 Giugno – Mantova – Venerdì 22 giugno dalle 17.00 a Palazzo Ducale, tra Atrio degli Arcieri e Cortile d’Onore. Torna la Festa d’Estate dei Popoli e delle Culture Percorsi, esplorazioni, racconti e installazioni, giochi e musica dal mondo.

Il Complesso Museale di Palazzo Ducale apre i suoi spazi per ospitare la Festa d’Estate dei Popoli e delle Culture, venerdì 22 giugno, a partire dalle 17.00, ingresso da Piazza Pallone.

La Reggia dei Gonzaga diventa ombelico del mondo: nei freschi ambienti del Palazzo, fra l’Atrio degli Arcieri e il Cortile d’Onore, si condivide un bellissimo viaggio attraverso i suoni, le lingue e le storie che popolano i continenti. A partire dalle 17.00, ogni trenta minuti, è possibile partire come Ambasciatori delle culture del mondo per un’esplorazione speciale del Palazzo, addentrandosi nelle varie sale sulle tracce degli antichi Signori della città. I percorsi vengono fatti in gruppo – consigliata la prenotazione chiamando lo 0376.1514016 o scrivendo una mail a segreteria@segnidinfanzia.org – e in diverse lingue.

Suoni e danze dei Popoli accolgono i visitatori e animano la Festa. Si alternano diverse esibizioni fra l’ingresso dell’Atrio degli Arcieri e le arcate del Cortile d’Onore: dal travolgente spettacolo di musica africana, con percussioni, voci e danze ritmate del gruppo Tamburi di Mantova, alla forte espressività della danza tradizionale indiana con l’Accademia Sangam Danza Indiana passando ai ritmi fieri della danza popolare albanese grazie alla collaborazione con l’associazione Le Aquile Mantova. Impossibile poi non scatenarsi con la pizzica, tipica delle regioni meridionali della nostra Penisola, suonata e intonata dal gruppo Passo ballabile.

Il viaggio continua con Il Gran Bazar dal Mondo postazione dove sostare per scoprire usanze, abitudini e curiosità che caratterizzano i diversi popoli. Tra questi banchetti ci si può imbattere nei membri della comunità Sikh e apprendere la tecnica per indossare il loro tipico copricapo, fare esercizio di scrittura in diverse lingue, sperimentare la body art con la tecnica dell’henné oppure con Il Macrocosmo associazione imparare a creare il proprio mantra da cantare insieme. E ancora con la LudArteca di Alce Nero cimentarsi in divertenti giochi dimenticati, di paesi vicini e lontani. Un viaggio per immagini legato alla dimensione del gioco sono gli scatti in mostra di Stefano Anzola, fotografo professionista, originario di Colorno, che in vent’anni di viaggi in giro per il modo ha osservato i bambini, il loro modo di esprimersi e la loro creatività.

I visitatori possono accomodarsi all’interno di una vera e propria tenda e viaggiare sulla scia delle storie dal mondo interpretate dall’attrice Sara Zoia che affiancata dai rappresentanti delle varie culture presenti, compie una divertente giocoleria con le diverse lingue. Qui grazie alla collaborazione con Associazione Piccolo Brasile si possono ascoltare anche filastrocche in lingua portoghese che diventano veri e propri canti.

Alle 19.00 aperitivo offerto a tutti con cin cin in tutte lingue prima di incamminarsi per un vero e proprio viaggio attraverso la città, dal centro storico a Valletta Valsecchi, dove in Spazio Gradaro la Festa continua con una grande tavola apparecchiata per la cena. Questo viaggio inizia alle 19.30. L’estate è anche la stagione delle passeggiate all’aria aperta e così come in un vero evento si invitano i partecipanti a raggiungere Palazzo Ducale senza auto o utilizzando i mezzi pubblici, privilegiando il parcheggio in zona Valletta Valsecchi dove si tornerà tutti insieme.

La passeggiata danzante è il flash mob di questa seconda edizione della Festa d’Estate, in cui i partecipanti trasportano a suon di musica il grande patchwork – Il Telo dei Popoli – realizzato collettivamente negli appuntamenti di preparazione del 18, 19 e 20 giugno. Presso lo Spazio Gradaro la Festa dei Popoli converge nella cena organizzata dal quartiere, dove gli abitanti hanno cucinato i prodotti messi a disposizione da Riserie Campanini, Consorzio Latterie Virgilio e dove è possibile gustare il cous cous vegetariano fornito dal Circolo Culturale Papacqua. Richiesta un’offerta libera per la cena destinata alla raccolta fondi per la sistemazione degli spazi esterni dell’oratorio.

Per Info e prenotazioni: tel. 03761514016 – segreteria@segnidinfanzia.org