Banca Mediolanum: tutte le assunzioni in corso

Milano 22 Giugno – “Costruita intorno a te” questo è lo slogan di Banca Mediolanum, capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum e uno dei principali player nel mercato bancario e del risparmio gestito in Italia e in Europa. Il modello di business di Banca Mediolanum, infatti, è costruito per soddisfare le esigenze di ciascun cliente offrendo soluzioni tecnologiche semplici e innovative, risposte sempre personalizzate e soluzioni finanziarie complete. Fondata nel 1982 da Ennio Doris con il nome di Programma Italia, nel 1997 prende il nome di Banca Mediolanum ed oggi è diventata una delle più grandi banche italiane con sedi su quasi tutto il territorio nazionale, con oltre 1.200 clienti e con più di 2.000 dipendenti. Banca Mediolanum è sempre alla ricerca di nuovo personale motivato, dinamico, con l’attitudine al lavoro di squadra, disposto a crescere all’interno di un grande gruppo. Per il 2018 Banca Mediolanum è alla ricerca delle seguenti figure: … continua a leggere