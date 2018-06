Enci Winner Tre giorni di magica cinofilia

Dal 15 al 17 giugno ENCI organizza ENCI WINNER 2018, la più importante expo canina dell’anno con tre giorni di grande cinofilia internazionale nei padiglioni della Fiera di Rho, dove sarà possibile ammirare l’incredibile varietà di razze canine: razze particolari, razze rare, razze affascinanti ma anche razze italiane e razze popolari. Tre giorni per ammirare, conoscere e scoprire le oltre 400 razze che rappresentano la più grande variabilità che una specie abbia mai raggiunto: dai 20 cm e poco più del chihuahua, al metro (e talvolta oltre) dell’alano. Ma la magia non sta solo nelle dimensioni, perché la grande diversificazione dei cani è anche nel mantello (alcuni davvero spettacolari) e nel pelo, nella taglia e -soprattutto- nel carattere. È questo il grande vantaggio che rende il cane di razza un compagno insuperabile: la possibilità di trovare l’anima gemella, con un bagaglio di qualità naturali stupefacenti che ci faranno divertire ed emozionare. Ed è proprio divertimento ed emozione quello che promette ENCI WINNER: un viaggio nella cinofilia, partendo dal suo passato (con filmati unici che ripercorrono tutta la cinofilia italiana dagli anni Venti -con immagini dell’Istituto Luce- ad oggi) fino ad esplorare il suo futuro, con il tanto atteso super vincitore di ENCI WINNER 2018. Alla fine di questa tre giorni, dopo che esperti giudici provenienti da tutto il mondo avranno visionato e selezionato i soggetti migliori, ci sarà l’attesissima proclamazione del Best In Show. Domenica pomeriggio, sul ring d’onore sfileranno i migliori rappresentati di ciascuna razza e, in un clima di spettacolare tensione e suspence, verrà scelto il cane più bello. A ENCI WINNER non solo sarà possibile ammirare razze sconosciute e conoscere gli allevatori di tutto il mondo, ma anche godersi lo spettacolo dei più avvincenti sport cinofili, come l’Agility, l’Obedience, la Dog Dance e il primo campionato di Flyball. Oppure emozionarsi con le dimostrazioni delle Unità Cinofile di Soccorso, assistere a una gara di tuffi in piscina o fare il battesimo dell’acqua del proprio cane. Ad ENCI WINNER ogni giorno sarà una sorpresa!

Programma Enci Winner 2018

Venerdì 15 giugno 2018 52esima edizione della storica Esposizione internazionale di Milano che vedrà sfilare nei ring tutte le razze. I giudici selezioneranno i soggetti migliori che nel pomeriggio, nel ring d’onore, si confronteranno ulteriormente fino al Best in Show, che eleggerà il migliore in assoluto. La mattina (fino alle 14.00) c’è la possibilità di far fare al proprio cane il “Battesimo dell’acqua”,e -a seguire- assistere alle gare di tuffi e all’Agility in acqua.

Sabato 16 giugno 2018 Prima giornata di ENCI WINNER 2018. Sfileranno le razze appartenenti ai gruppi 3, 6, 7, 8, 10 (terrier, segugi, cani da ferma, da riporto da cerca e da acqua, levrieri) che si contendono il titolo di Campione ENCI Winner. Raduno delle razze appartenenti ai gruppi 1, 2, 4, 5, 9 (cani da pastore, bovari, pinscher, schnauzer, molossoidi, bassotti, cani nordici, spitz e primitivi, razze da compagnia). Campionato italiano assoluto di Agility e stage della squadra nazionale junior con la nazionale senior; ufficializzazione e presentazione delle squadre italiane che parteciperanno al Campionato europeo senior e junior e al Campionato assoluto di Agility 2018 (una sfida tra i campioni delle tre categorie large, medium e small). Concorso di Dog dance e gare di qualifica per la selezione della squadra nazionale. Prove di Obedience valide per il campionato italiano. La mattina (fino alle 14.00) c’è la possibilità di far fare al proprio cane il “Battesimo dell’acqua”, e -a seguire- assistere alle gare di tuffi e all’Agility in acqua.

Domenica 17 giugno 2018 Seconda giornata di ENCI WINNER 2018. Sfileranno le razze appartenenti ai gruppi 1, 2,4, 5, 9 (cani da pastore, bovari, pinscher, schnauzer, molossoidi, bassotti, cani nordici, spitz e primitivi, razze da compagnia) che si contendono il titolo di Campione Enci- winner. Raduno delle razze appartenenti ai gruppi 3, 6, 7, 8, 10 (terrier, segugi, cani da ferma, da riporto da cerca e da acqua, levrieri). Primo Campionato italiano di Flyball: per la prima volta in Italia un vero campionato di questo divertentissimo sport. Gare di qualifica per la selezione della squadra nazionale di Dog Dance. “Battesimo dell’acqua” (dalle 10 alle 14), gare di tuffi e Agility in acqua. ENCI WINNER 2018 per il suo valore culturale e sociale ha ottenuto il patrocinio del Comune di Milano e della Regione Lombardia.