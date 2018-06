Il 17 giugno arriva Run for sMiles

“Run for SMiles” è una corsa non competitiva creata dalla Sezione AISM di Milano con l’obiettivo di raccogliere fondi per finanziare FISM – Fondazione Italiana Sclerosi Multipla che insieme ad AISM di occupa di promuovere, indirizzare e sostenere la ricerca sulla Sclerosi Multipla.

Dopo il 42,195 km della Milano Marathon 2018 abbiamo scelto di continuare a correre per altri 8 km e tagliare così il traguardo dei 50 km per festeggiare INSIEME il nostro 50esimo anniversario.

Abbiamo ideato anche un percorso più breve da 4 km per permettere a TUTTI di partecipare!

DOVE E QUANDO

Domenica 17 giugno 2018 h. 9.00 con partenza e arrivo all’interno del Parco Sempione, dietro all’Arena Civica. L’ingresso più vicino è da Viale Elvezia (MM2 Moscova o Lanza)

IL PERCORSO

Il percorso si snoda tra i sentieri del meraviglioso Parco Sempione e intorno al Castello Sforzesco, unendo quindi natura e storia, nel cuore della città.

CHI PUÒ PARTECIPARE

Adulti e bambini di tutte le età

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

15 € (sia per i 4 km che per gli 8 km). L’iscrizione dà diritto al pacco gara, assicurazione e ristoro.

Iscriviti qui, ti aspettiamo!